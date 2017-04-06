Минюст назначил экстремистской картинку с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал попавший отредактированный снимок Владимира Путина с макияжем в список Минюста, и отметил, что президент нечувствителен "к подобной похабщине". Ранее СМИ сообщали, что Минюст обновил федеральный список экстремистских материалов, в их число внесен плакат с изображением Путина с макияжем.

Естественно, в СМИ возник вопрос, а с какого перепугу снимок, пусть и похабный, сочли "экстремистским материалом"?

Песков отметил, что не видел эти материалы (кстати, как и мы - где ж их теперь найдешь, если запретили?). "Но, естественно, есть же в нашем законодательстве определенный свод норм, направленных на защиту чести и достоинства гражданина и, в том числе, президента. Наверное, нужно руководствоваться этими нормами", — сказал пресс-секретарь журналистам.

На вопрос, могут ли подобные снимки задевать Путина, Песков ответил: "Вы знаете, как человека могут задевать, но как президент он весьма резистентен к подобной похабщине и давно научился не обращать на это внимание".

Песков также пообещал позднее дать ответ на вопрос, не являются ли подобные действия Минюста РФ превышением должностных полномочий.

- Мы тут на всякий случай нашли в архивах такой вот снимок, - прокомментировал новость главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Тот или не тот - не знаем. Если напишут из Роскомнадзора, значит, угадали... Но мы ни в коем случае не чтобы обидеть кого, а чисто в дидактических целях. Но вот же вопрос - на снимке-то еще и Медведев! Или лицо, некоторым образом схожее. И про Медведева ничего в запрете Минюста нету. А снимок один, и макияж одинаковый... Но Путина нельзя, а Медведева - можно? Песков обещал разобраться и доложить, но он про Путина обещал. А про Медведева к Тимаковой что ли обращаться? Ну ладно, если Роскомнадзор придерется, мы Путина на снимке отрежем...