В Астрахани оформление протокола ДТП перешло в перестрелку, ранено трое росгвардейцев

В Астрахани в ночь на четверг произошло новое нападение на силовиков: неизвестные стреляли в трех сотрудников Росгвардии. Они выжили и госпитализированы. Четверо нападавших убиты ответным огнем. Перестрелку могли устроить преступники, которые два дня назад убили двоих полицейских.

В ходе завершившейся спецоперации ликвидированы четверо подозреваемых в убийстве полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Андрей Хегай.

"Операция только что завершена. Под бетонной плитой находятся тела трех подозреваемых. Был бой между сотрудниками правоохранительных органов и подозреваемыми", - сказал Хегай. Он напомнил, что ранее был уничтожен один из подозреваемых Рамзан Кукулаев.

В свою очередь, губернатор Астраханской области Александр Жилкин сообщил о задержании еще двух членов банды. "Операция завершена, четверо преступников ликвидированы! Двое участников группы арестованы", - написал в своем Twitter глава региона.

Источник в правоохранительных органах пояснил ТАСС, что, скорее всего, эти двое были задержаны в рамках следственно-оперативных мероприятий.

Перестрелка с гвардейцами произошла после того, как они остановили для проверки автомобиль, рассказал "Интерфаксу" глава пресс-службы регионального главка МВД Петр Русанов: "В ходе оперативных мероприятий сотрудники Росгвардии... остановили машину Renault Logan. В ходе проверки документов началась перестрелка, трое сотрудников Росгвардии ранены. Они госпитализированы".

Перестрелка произошла около 1:40 по местному времени (0:40 по Москве) в Ленинском районе города.

Позже "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Кавказского округа войск Росгвардии сообщил, что двое бойцов Росгвардии, на которых было совершено нападение в Астрахани в ночь на четверг, прооперированы. "Операции сделаны двоим сотрудникам, один переведен в терапию, второй пока находится в реанимации. Их состояние стабильное. У третьего бойца было касательное ранение, его практически сразу отпустили из больницы", - сказал представитель Росгвардии.

Ранее сообщалось, что один из нападавших убит. Источник ТАСС сообщил об опознании убитого - им оказался Рамзан Кукулаев, объявленный в международный розыск. Он был подозреваемым по делу о расстреле полицейских.

На основании этого в полиции сделали вывод, что последнее нападение совершили те же лица, которые в ночь на 4 апреля застрелили в Астрахани двух полицейских. Отметим, что это преступление произошло примерно в то же время суток и в том же районе. Тогда преступники напали на наряд экипажа ДПС у магазина "Магистраль" по улице Автозаправочная, застрелили полицейских и забрали их оружие.

Отметим, что новосозданная структура для подавления массовых протестов постоянно попадает в прицел, не недели без скандала. 24 марта в чеченской станице Наурская группа из шести боевиков попыталась прорваться на территорию части Росгвардии. В завязавшемся бою погибли шесть военнослужащих, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Национальной гвардии. Все нападавшие ликвидированы.

"При попытке проникновения на территорию военного городка бандгруппа была обнаружена войсковым нарядом, который вступил с ней в бой. Были уничтожены шесть нападавших. В ходе боестолкновения погибли шестеро военнослужащих, имеются раненые", - сообщили в Росгвардии.

Сообщается, что боевики напали на часть около 02:30 ночи. "Во время нападения боевики воспользовались сильным туманом. В результате решительных действий личного состава проникновение бандитской группы внутрь городка не произошло", - подчеркнули в ведомстве.

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