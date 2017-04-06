В Ростове дворнику оторвало руку взорвавшимся "фонариком"

В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв, мужчине оторвало руку. О произошедшем сообщили на странице "Ростов-на-Дону Главный" в соцсети "ВКонтакте". Кроме того, о ЧП сообщает ГТРК "Дон-ТР" и "Блокнот Ростов-на-Дону". "Возле пятой школы (гимназии), на Садовой произошел взрыв, взорвался пакет в 7 часов утра. Мужчине-дворнику оторвало руку. Родителей предупредили", - сказано в паблике "Ростов-на-Дону Главный".

Позже в группе появились подробности: "Социалистическая перекрыта от Февраля до Кировского. Все спецслужбы там. Говорят, мужик нес пакет, уронил его, в результате чего произошел взрыв. Вроде оторвало руку, были слышны крики. Так же говорят, что и в самой школе там нашли взрывчатку".

"Блокнот Ростов-на-Дону" публикует другую версию - по данным журналистов, дворник нашел бесхозную сумку, которая взорвалась. По данным don24.ru, пострадавшего увезла скорая.

Одновременно с этим на сайте "Яндекс.Карты" появилась информация, что в этом районе перекрыли движение из-за пожарных. Движение транспорта по улице Социалистическая перекрыто от 7 Февраля до улицы Кировского.

Очевидцы сообщили, что дворник поднял фонарик и тот взорвался, сообщается в паблике "Ростов-на-Дону Главный". Позднее эту версию подтвердили в Росгвардии. По данным службы, под фонарик было замаскировано самодельное взрывное устройство (СВУ), передает ТАСС.

Информацию о взрыве подтвердили источники ТАСС в правоохранительных структурах региона. По их данным, инцидент произошел около 07:00 по московскому времени в районе улицы Социалистическая. "По предварительным данным, пострадал мужчина, которому оторвало пальцы на руке", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.

Источник "Интерфакса" передает, что по предварительной версии, мужчина шел по улице и увидел пакет, в котором лежал фонарик: "Он нажал на кнопку, и произошел взрыв. Ему оторвало пальцы руки". На месте работают следователи, выясняются обстоятельства произошедшего, добавил собеседник.

В связи с происшествием занятия в школе, рядом с которой произошел взрыв, отменены, школа оцеплена, родителям разослали смски, сообщает сетевое издание "Большой Ростов".

Напомним, и в Астрахани в ночь на четверг произошло новое нападение на силовиков: неизвестные стреляли в трех сотрудников Росгвардии. Они выжили и госпитализированы. Четверо нападавших убиты ответным огнем. Перестрелку могли устроить преступники, которые два дня назад убили двоих полицейских.

В ходе завершившейся спецоперации ликвидированы четверо подозреваемых в убийстве полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Андрей Хегай.

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