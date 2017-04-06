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Московский листок

В Ростове дворнику оторвало руку взорвавшимся "фонариком"

Опубликовано 06.04.2017 в разделе комментариев 8

терроризм ростов
В Ростове дворнику оторвало руку взорвавшимся "фонариком"

В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв, мужчине оторвало руку. О произошедшем сообщили на странице "Ростов-на-Дону Главный" в соцсети "ВКонтакте". Кроме того, о ЧП сообщает ГТРК "Дон-ТР" и "Блокнот Ростов-на-Дону". "Возле пятой школы (гимназии), на Садовой произошел взрыв, взорвался пакет в 7 часов утра. Мужчине-дворнику оторвало руку. Родителей предупредили", - сказано в паблике "Ростов-на-Дону Главный". 

Позже в группе появились подробности: "Социалистическая перекрыта от Февраля до Кировского. Все спецслужбы там. Говорят, мужик нес пакет, уронил его, в результате чего произошел взрыв. Вроде оторвало руку, были слышны крики. Так же говорят, что и в самой школе там нашли взрывчатку". 

"Блокнот Ростов-на-Дону" публикует другую версию - по данным журналистов, дворник нашел бесхозную сумку, которая взорвалась. По данным don24.ru, пострадавшего увезла скорая. 

Одновременно с этим на сайте "Яндекс.Карты" появилась информация, что в этом районе перекрыли движение из-за пожарных. Движение транспорта по улице Социалистическая перекрыто от 7 Февраля до улицы Кировского. 

Очевидцы сообщили, что дворник поднял фонарик и тот взорвался, сообщается в паблике "Ростов-на-Дону Главный". Позднее эту версию подтвердили в Росгвардии. По данным службы, под фонарик было замаскировано самодельное взрывное устройство (СВУ), передает ТАСС. 

Информацию о взрыве подтвердили источники ТАСС в правоохранительных структурах региона. По их данным, инцидент произошел около 07:00 по московскому времени в районе улицы Социалистическая. "По предварительным данным, пострадал мужчина, которому оторвало пальцы на руке", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы. 

Источник "Интерфакса" передает, что по предварительной версии, мужчина шел по улице и увидел пакет, в котором лежал фонарик: "Он нажал на кнопку, и произошел взрыв. Ему оторвало пальцы руки". На месте работают следователи, выясняются обстоятельства произошедшего, добавил собеседник. 

В связи с происшествием занятия в школе, рядом с которой произошел взрыв, отменены, школа оцеплена, родителям разослали смски, сообщает сетевое издание "Большой Ростов".

Напомним, и в Астрахани в ночь на четверг произошло новое нападение на силовиков: неизвестные стреляли в трех сотрудников Росгвардии. Они выжили и госпитализированы. Четверо нападавших убиты ответным огнем. Перестрелку могли устроить преступники, которые два дня назад убили двоих полицейских. 

В ходе завершившейся спецоперации ликвидированы четверо подозреваемых в убийстве полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Андрей Хегай. 

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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
Левон Казарян написал 06.04.2017 10:52
Фонарик мог быть рассчитан на интерес школьника - подобно заминированной игрушке.
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(без названия)
Женя написал 06.04.2017 10:51
По-моему, уже не до шуточек. Камушки с горы все чаще и чаще кто-то сваливает, закончится лавиной. И ладно бы, если б она смела только величайшего гроссмейстера -геополитика современности и главстерха по совместительству, но есть вероятность, что у организаторов мысли поглобальней.
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Re: Re: Будьте добрее
Очковтиратель ОтттО написал 06.04.2017 10:50
Почитайте Хармса, вместо Булга
http://xapmc.gorodok.net/prose/1211/default.htm
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(без названия)
Очковтиратель ОтттО написал 06.04.2017 10:48
Начало положено и так теперь до августа сего года, а потом суп с котом.
Слава России!
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Re: Будьте добрее
ъъъъъъъъъъъъ написал 06.04.2017 10:47
Булгаков люто ненавидел своих врагов и описывал их в своих романах.
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Будьте добрее
т написал 06.04.2017 10:42
Нельзя кощунствовать над чужой нелепой смертью или несчастьем. Вы сами или ваши близкие можете оказаться в подобной ситуации. Помните, у М.Булгакова - "...Вы стали управлять, распоряжаться, а у вас вдруг - саркома легкого." К сожалению, не все люди понимают, что мысли могут материализоваться и ударить бумерангом.
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гастербайтер закладывал мину ловушку
и по неосторожности и тупости написал 06.04.2017 10:24
взорвался сам
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(без названия)
Горжусь Россией! написал 06.04.2017 10:16
Гопники взорвали бомжа
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