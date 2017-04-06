Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: если в сотне километров от Ростова идут боевые действия, как-то странно не связывать взрыв с этим обстоятельством...

Опубликовано 06.04.2017 в разделе комментариев 12

Дворник поднимает фонарик, нажимает на кнопку - находка взрывается у него в руках. Может быть, самоделка (СВУ), может быть, армейская мина-ловушка. Сейчас и не отличишь, наверно - всё люди делают.

Может быть, озорство - в 1985 году в подмосковном Солнечногорске подросток из озорства распылил в школьном коридоре отравляющее вещество, пострадало примерно 300 детей, правда, все остались живы. Я просто принимал участие в ликвидации этого ЧП, запомнилось. Это был, конечно, не терроризм, а раздолбайство - отравляющее вещество попало к детям с курсов "Выстрел".

А может быть вот такой сценарий, любезно описанный на ФОРУМе.мск читателем из Запорожья: "Типичная позиция москаля, ничему не обученного, ничего не знающего, но о обо всем рассуждающего. Читайте сюда. Даже я, со своими порядком устаревшими знаниями в области диверсионное деятельности уверен, что если бы наши спецслужбы взялись за устройство подобных мероприятий в кацапомойке, то Гиркин и Бородай давно бы уже кормили червей, а взрывы в метрополитенах, и вообще на ж.д. кацапопомойки гремели бы примерно раз в месяц. Устройство подобных акций задача для начинающего".

Анатолий Баранов: Украинский след в питерском теракте

"Необученный москаль" - это я, посмевший поинтересоваться, а почему среди версий теракта в Петербурге не отрабатывается украинский след?

Но вот и ответ - с Гиркиным и Бородаем все вроде бы в порядке, а взрыв в Ростове прогремел не через месяц, а через 3 дня. "Стахановцы". Причем использовалась типовая армейская технология. В питерском метро была акция "для начинающих", в Ростове более сложная техническая задачка - подорвать любопытного ребенка. По чистой случайности пострадал взрослый человек.

После питерского взрыва я написал, что этот теракт, к сожалению, не последний. Увы, не ошибся. И пока следствие работает по шаблону, а террористы тренируются и совершенствуют свое "мастерство", все так и будет.

Все как обычно: теракт в Петербурге было очень просто устроить

Кстати, за последние 3 года в Ростове-на-Дону это не первый взрыв, в котором подозревались украинские диверсанты. После взрыва на полигоне в Неклиновском районе даже ловили кого-то со снайперами... Но потом подозрения как-то уходили в ином направлении. 

Хотя если в сотне километров от города идут боевые действия, как-то странно не связывать взрывы с этим обстоятельством...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 12
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
Дапохдым написал 06.04.2017 12:30
Ой!
Г-н Баранов - со-вер-шенно не хотел на что-то там намЯкивать: пе-те-у-шника Селезнева.
(ну не слежу за каждым словом, а встроенный гад гадит)
Ответить
(без названия)
Дапохдым написал 06.04.2017 12:27
Г-н главред, когда в Грозном сидел Басаев, "как-то странно было не связывать" взрывы домов в Москве и Волгодонске с чеченскими международными террористаме, ага.
Связали.
(а кто "веревочку"-то вил помните? - о! тогдашний олигархо-каганат от академика Березовского до петушиная Селезнева)
...
Еще раз: кто-то думает, что ситуевина кардинально изменилась??
(вопрос, есно, не к единственноверникам и не к каганатной обслуге)
Ответить
След в след
Корршунов написал 06.04.2017 12:13

Украинский след как информационная подготовка к летней кампании?
Ответить
Баранов, лечиться надо...
Лимон написал 06.04.2017 12:08
Толян, ты свихнулся на хохлофобии. Тебя галоперидольчиком проколоть бы не плохо.
Ответить
(без названия)
Ой вей шлемазл написал 06.04.2017 12:07
В писульке Баранова прослеживается три вещи.
Лютая необьяснимая ненависть к украинцам.
Нежелание вспоминать кто придумал новороссию , крымнаш , расчленение Украины , начал конфликт и не собирается его прекращать.
И главное. Баранов работает на расчленение русского мира , активно внедряя ненависть между россиянами и украинцами. - 45 миллионов украинцев оторванных от русского мира это и есть идея всех событий на востоке Украины.
На какую идею работаем? А г-н Баранов?
Ответить
(без названия)
АБВГ написал 06.04.2017 12:02
"если бы наши спецслужбы взялись за устройство подобных мероприятий в кацапомойке,"
То против укропомойки была бы проведена контртеррористическая операция, в результате который укронацистское государство перестало бы существовать.
Ответить
(без названия)
востоухий написал 06.04.2017 12:00
теракт в Питере совершил гражданин России, а значит русский, Акбаржон Джалилов
Ответить
Долой диктатуру богатых тварей!!!
Лис написал 06.04.2017 11:49
Долой фашистскую хунту Путина-Порошенко!!!
Ответить
Левон Казарян напиИИсал
--++--+-+-+-+-+-+- написал 06.04.2017 11:45
\\\Идет планомерная пропаганда вражды между людьми в России и на Украине.///
.
Открытая вражда между людьми в Украине и быдломассой на россии началась с вероломной агрессии неофашистской россии против Украины в феврале 2014 года.
.
Ответить
Re: Re: о террористах-азиатах
москвАч написал 06.04.2017 11:31
А кто еще? Конечно террористы из ИГИЛ привезли фонарик из Сирии в Ростов. Сейчас поймают Абдуллу на рынке и он во всем признается.
Ответить
Re:
орп написал 06.04.2017 11:29
Да-да, дворнику руку взрывом не оторвало, он ее сам потерял по пьянке?
Или если говорят о террористах-азиатах, то это не вражда к людям, разве азиаты люди?
Ответить
(без названия)
Левон Казарян написал 06.04.2017 11:20
Идет планомерная пропаганда вражды между людьми в России и на Украине.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за теракт в питерском метро?:
Результаты
Интернет-ТВ
Анатолий Баранов: если в сотне километров от Ростова идут боевые действия, как-то странно не связывать взрыв с этим обстоятельством...
Анатолий Баранов: если в сотне километров от Росто...
06.04.2017
Игорь Стрелков: Протесты в Москве. Майдан по - корейски? Ну-ну
Игорь Стрелков: Протесты в Москве. Майдан по - кор...
06.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Красноярский уволенный преподаватель-философ устроился работать сторожем (0)
В Петербурге нашли еще одно взрывное устройство (1)
Анатолий Баранов: если в сотне километров от Ростова идут боевые действия, как-то странно не связывать взрыв с этим обстоятельством... (12)
В Ростове дворнику оторвало руку взорвавшимся "фонариком" (9)
В Астрахани оформление протокола ДТП перешло в перестрелку, ранено трое росгвардейцев (3)
Минюст назначил экстремистской картинку с Путиным (21)
К вопросу о российской символике: над Москвой опять крепко повеяло дерьмом (12)
Депутаты отказались проверять дворцы, яхты и виноградники Медведева (12)
Очередная победа дипломатии: россияне смогут летать в Самоа без виз (5)
Почти половина россиян считают Октябрьскую революцию 1917 года благом для страны (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Взрыв в Ростове - это не Украина. Нет, только не Украина!
Дарья Митина Дарья Митина: Дюймoвoчка вырoсла
Дарья Митина Дарья Митина: Три линии российской экономической теории
Дарья Митина Дарья Митина: Нoвoсти иудаизма
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss