Анатолий Баранов: если в сотне километров от Ростова идут боевые действия, как-то странно не связывать взрыв с этим обстоятельством...

Дворник поднимает фонарик, нажимает на кнопку - находка взрывается у него в руках. Может быть, самоделка (СВУ), может быть, армейская мина-ловушка. Сейчас и не отличишь, наверно - всё люди делают.
Может быть, озорство - в 1985 году в подмосковном Солнечногорске подросток из озорства распылил в школьном коридоре отравляющее вещество, пострадало примерно 300 детей, правда, все остались живы. Я просто принимал участие в ликвидации этого ЧП, запомнилось. Это был, конечно, не терроризм, а раздолбайство - отравляющее вещество попало к детям с курсов "Выстрел".
А может быть вот такой сценарий, любезно описанный на ФОРУМе.мск читателем из Запорожья: "Типичная позиция москаля, ничему не обученного, ничего не знающего, но о обо всем рассуждающего. Читайте сюда. Даже я, со своими порядком устаревшими знаниями в области диверсионное деятельности уверен, что если бы наши спецслужбы взялись за устройство подобных мероприятий в кацапомойке, то Гиркин и Бородай давно бы уже кормили червей, а взрывы в метрополитенах, и вообще на ж.д. кацапопомойки гремели бы примерно раз в месяц. Устройство подобных акций задача для начинающего".
Анатолий Баранов: Украинский след в питерском теракте
"Необученный москаль" - это я, посмевший поинтересоваться, а почему среди версий теракта в Петербурге не отрабатывается украинский след?
Но вот и ответ - с Гиркиным и Бородаем все вроде бы в порядке, а взрыв в Ростове прогремел не через месяц, а через 3 дня. "Стахановцы". Причем использовалась типовая армейская технология. В питерском метро была акция "для начинающих", в Ростове более сложная техническая задачка - подорвать любопытного ребенка. По чистой случайности пострадал взрослый человек.
После питерского взрыва я написал, что этот теракт, к сожалению, не последний. Увы, не ошибся. И пока следствие работает по шаблону, а террористы тренируются и совершенствуют свое "мастерство", все так и будет.
Все как обычно: теракт в Петербурге было очень просто устроить
Кстати, за последние 3 года в Ростове-на-Дону это не первый взрыв, в котором подозревались украинские диверсанты. После взрыва на полигоне в Неклиновском районе даже ловили кого-то со снайперами... Но потом подозрения как-то уходили в ином направлении.
Хотя если в сотне километров от города идут боевые действия, как-то странно не связывать взрывы с этим обстоятельством...
Анатолий Баранов
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Дапохдым написал 06.04.2017 12:30
Г-н Баранов - со-вер-шенно не хотел на что-то там намЯкивать: пе-те-у-шника Селезнева.
(ну не слежу за каждым словом, а встроенный гад гадит)
Дапохдым написал 06.04.2017 12:27
Связали.
(а кто "веревочку"-то вил помните? - о! тогдашний олигархо-каганат от академика Березовского до петушиная Селезнева)
...
Еще раз: кто-то думает, что ситуевина кардинально изменилась??
(вопрос, есно, не к единственноверникам и не к каганатной обслуге)
Корршунов написал 06.04.2017 12:13
Украинский след как информационная подготовка к летней кампании?
Лимон написал 06.04.2017 12:08
Ой вей шлемазл написал 06.04.2017 12:07
Лютая необьяснимая ненависть к украинцам.
Нежелание вспоминать кто придумал новороссию , крымнаш , расчленение Украины , начал конфликт и не собирается его прекращать.
И главное. Баранов работает на расчленение русского мира , активно внедряя ненависть между россиянами и украинцами. - 45 миллионов украинцев оторванных от русского мира это и есть идея всех событий на востоке Украины.
На какую идею работаем? А г-н Баранов?
АБВГ написал 06.04.2017 12:02
То против укропомойки была бы проведена контртеррористическая операция, в результате который укронацистское государство перестало бы существовать.
востоухий написал 06.04.2017 12:00
Лис написал 06.04.2017 11:49
--++--+-+-+-+-+-+- написал 06.04.2017 11:45
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Открытая вражда между людьми в Украине и быдломассой на россии началась с вероломной агрессии неофашистской россии против Украины в феврале 2014 года.
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москвАч написал 06.04.2017 11:31
орп написал 06.04.2017 11:29
Или если говорят о террористах-азиатах, то это не вражда к людям, разве азиаты люди?
Левон Казарян написал 06.04.2017 11:20