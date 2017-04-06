Анатолий Баранов: если в сотне километров от Ростова идут боевые действия, как-то странно не связывать взрыв с этим обстоятельством...

Дворник поднимает фонарик, нажимает на кнопку - находка взрывается у него в руках. Может быть, самоделка (СВУ), может быть, армейская мина-ловушка. Сейчас и не отличишь, наверно - всё люди делают.

Может быть, озорство - в 1985 году в подмосковном Солнечногорске подросток из озорства распылил в школьном коридоре отравляющее вещество, пострадало примерно 300 детей, правда, все остались живы. Я просто принимал участие в ликвидации этого ЧП, запомнилось. Это был, конечно, не терроризм, а раздолбайство - отравляющее вещество попало к детям с курсов "Выстрел".

А может быть вот такой сценарий, любезно описанный на ФОРУМе.мск читателем из Запорожья: "Типичная позиция москаля, ничему не обученного, ничего не знающего, но о обо всем рассуждающего. Читайте сюда. Даже я, со своими порядком устаревшими знаниями в области диверсионное деятельности уверен, что если бы наши спецслужбы взялись за устройство подобных мероприятий в кацапомойке, то Гиркин и Бородай давно бы уже кормили червей, а взрывы в метрополитенах, и вообще на ж.д. кацапопомойки гремели бы примерно раз в месяц. Устройство подобных акций задача для начинающего".

Анатолий Баранов: Украинский след в питерском теракте

"Необученный москаль" - это я, посмевший поинтересоваться, а почему среди версий теракта в Петербурге не отрабатывается украинский след?

Но вот и ответ - с Гиркиным и Бородаем все вроде бы в порядке, а взрыв в Ростове прогремел не через месяц, а через 3 дня. "Стахановцы". Причем использовалась типовая армейская технология. В питерском метро была акция "для начинающих", в Ростове более сложная техническая задачка - подорвать любопытного ребенка. По чистой случайности пострадал взрослый человек.

После питерского взрыва я написал, что этот теракт, к сожалению, не последний. Увы, не ошибся. И пока следствие работает по шаблону, а террористы тренируются и совершенствуют свое "мастерство", все так и будет.

Все как обычно: теракт в Петербурге было очень просто устроить

Кстати, за последние 3 года в Ростове-на-Дону это не первый взрыв, в котором подозревались украинские диверсанты. После взрыва на полигоне в Неклиновском районе даже ловили кого-то со снайперами... Но потом подозрения как-то уходили в ином направлении.

Хотя если в сотне километров от города идут боевые действия, как-то странно не связывать взрывы с этим обстоятельством...

Анатолий Баранов