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Московский листок

В Петербурге нашли еще одно взрывное устройство

Опубликовано 06.04.2017 в разделе комментариев 1

В Петербурге нашли еще одно взрывное устройство

Взрывное устройство обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов.

"Взрывное устройство найдено, оно обезврежено", - сказал он.

После подрыва в метро Санкт-Петербурга в правоохранительные органы России непрерывно поступают звонки о минировании, при этом большинство из них с Украины, сообщает газета «Коммерсант».

Подобные звонки десятками поступают в правоохранительные органы после каждого теракта. Обычно личности хулиганов быстро устанавливали и отправляли их либо в колонии за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, либо на принудительное лечение. Однако сейчас анонимные сообщения о минировании все чаще приходят с территории Украины, граждане которой недоступны для правоохранительных органов России.



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Всего комментариев к статье: 1
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И что?
анти написал 06.04.2017 12:17
СБУ обещало помощь? Но ФСБ же дебило-ватное, не способно обладать аналитическими способностями? Гыы! Тут работать надо, а не детей избивать.
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