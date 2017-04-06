В Петербурге нашли еще одно взрывное устройство

Взрывное устройство обезврежено в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов.

"Взрывное устройство найдено, оно обезврежено", - сказал он.

После подрыва в метро Санкт-Петербурга в правоохранительные органы России непрерывно поступают звонки о минировании, при этом большинство из них с Украины, сообщает газета «Коммерсант».

Подобные звонки десятками поступают в правоохранительные органы после каждого теракта. Обычно личности хулиганов быстро устанавливали и отправляли их либо в колонии за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, либо на принудительное лечение. Однако сейчас анонимные сообщения о минировании все чаще приходят с территории Украины, граждане которой недоступны для правоохранительных органов России.