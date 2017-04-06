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Московский листок

Красноярский уволенный преподаватель-философ устроился работать сторожем

Опубликовано 06.04.2017 в разделе комментариев 0

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Красноярский уволенный преподаватель-философ устроился работать сторожем

Бывший преподаватель Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске Михаил Константинов, уволенный после показа студентам фильма "Он вам не Димон", устроился работать сторожем, сообщает интернет-издание "Проспект мира". 

Преподаватель с 27-летним стажем пояснил, что нашел работу на первое время, пока не уляжется шум вокруг его увольнения. 

"Помогла найти работу бывшая коллега из торгово-экономического, с которой я работал где-то лет 10, но она потом из вуза уволилась. Вот так получается - мне помогают только те, кто работал в ТЭИ и потом уволился. А те, кто и сейчас там работает, хранят гробовое молчание. Теперь все в относительном порядке: на еду и лекарства мне теперь денег точно хватит", - поделился Константинов. 

Работу сторожа уволенный преподаватель будет совмещать с репетиторством. 

Михаилу Константинову руководство вуза предложило написать заявление о увольнении, что он и сделал 21 марта, после того, как он на лекции показал студентам фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Алексеем Навальным. В фильме идет речь об усадьбах, яхтах, виноградниках и прочих тайных активах премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. 

"Мы весь семестр занимались в аудитории с окнами, заклеенными полиэтиленом - он прибивается реечками, для защиты от холода. Во время занятий так или иначе падал взгляд на этот полиэтилен, и в голове возникал вопрос: "Неужели у Сибирского федерального университета нет денег на нормальные окна?" Когда вышел фильм Навального, я решил, что вот он - ответ на этот вопрос. Вот где деньги для государственного университета", - напоминает "Открытая Россия" рассказ Константинова о причине, по которой он показал видео студентам.

От редакции: Что ж, определённая ирония судьбы и даже истории тут есть: либералы, демократы, диссиденты-антисоветчики (коих идейным наследником считает себя и Митя-премьер) - высиживали идеи контрреволюции именно на таких должностях, в сторожах и дворниках, в кочегарах и лифтёрах, занимая на советской социальной лестнице специально самую низкую ступеньку, чтобы потом прыгнуть в дамки. Нынче же, при торжестве идей именно тех антисоветских диссидентов, при реализации всех грёз о рыночной экономике и "цивилизованном" государстве, при расцвете коррупции, сопутствующией реставрации капитализма - любой сторонник даже не альтернативы капитализму, а хотя бы гласности, преданию информации о социальном разрыве между верхами и низами - враг. И место ему, такому антисистемному философу,  на новой лестнице старого, дореволюционного социума - опять в сторожах, в дворницкой, а может и с метлой даже. Впрочем, убеждений товарища Михайлова мы не знаем - но Система сработала чётко. Критикуешь знать, злишься на миллиардеров и миллионеров в Кремле - пшёл вон в бедноту! 

Д.Ч.

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