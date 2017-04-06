Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В ФСБ заговорили о возвращении смертной казни для коррупционеров

Опубликовано 06.04.2017 в разделе комментариев 3

кремляди кризис реакция фэсбы силовигархия
В ФСБ заговорили о возвращении смертной казни для коррупционеров

В России надо усиливать меры по борьбе не с терроризмом, а с коррупцией, которая является одним из основных препятствий для искоренения терроризма, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов. 

В связи с этим он считает необходимым ужесточить меры наказания для коррупционеров - вплоть до введения смертной казни, передает РИА "Новости". 

"Преступник сам себя взрывает, а мы ему, в случае если не взорвет, грозим двадцатью годами лишения свободы", - заметил он, добавив, что вряд ли подобной мерой можно напугать террориста-смертника. 

По мнению Михайлова, если уж ужесточать ответственность, то лучше сделать это в отношении преступлений, связанных с коррупцией в сфере миграции. Именно подобные правонарушения, считает он, являются одним из основных препятствий для искоренения терроризма. 

"Я считаю, что введение смертной казни для коррупционеров было бы выходом", - заявил генерал.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный отмечает:

- А я вот принципиально против смертной казни, особенно в нынешнем зажравшемся местами обществе в РФ. Во-первых, не надо давать иностранным недругам такой козырь - мол, нецивилизованные мы, людей убиваем за преступления. Во-вторых, в нашей стране, слава богу, есть вся инфраструктура для того, чтобы зажравшиеся коррупционеры имели все возможности исправиться - путём тяжёлого, изнурительного физического труда. Столько заброшенных строек и заводов, столько невспаханных, заросших березняком полей! И, как говорил ещё на заре теоретического рождения ГУЛАГа, ещё в системе ОГПУ легендарный чекист, товарищ Медведь: "с какой это стати государство обязано кормить эту ораву преступников?". Только мы усилим позицию товарища Медведя применимо к его почти что однофамильцу (и тоже, кстати, питерскому) - коррупционер, равно как и контрреволюционер, не просто обязан сам себя кормить в заключении, он обязан кормить уже государство, отработать весь нанесённый ему вред или планировавшийся урон (доказанный судом). Причём это всё не так сложно посчитать на суде. Вполне конкретно - получил такую-то сумму взятки за такое-то деяние, которое нанесло или нанесло бы государству такой-то вред в рублях. Но преступление было пресечено. И всё - вперёд, на восстановление социалистической индустрии и села, на своём же "лексусе" вспахивать целину! Другое дело, что само нынешнее государство не в состоянии так сложно озадачить всех преступников (ему проще и полезнее для себя убивать самых борзых коррупционеров, чтобы "концы в воду") и возродить прогрессивнейшее детище СССР - ГУЛАГ, со всеми его, ещё в 1930-х созданными экспериментальными площадками, инженерными мастерскими, КБ, шарашками, театрами и так далее. Но в принципе, место там найдётся не только для коррупционеров, при реформировании ГУИН в ГУЛАГ - был бы спрос на рабочие руки. Будут визжать опять о "рабском труде" - чётко предъявим приговор, где оценён ущерб в рублях и намечен срок отработки ущерба. И всё. Трёхразовое питание, гигена, культурные возможности реабилитации себя в обществе - за счёт государства. Впрочем, мы забыли, какое нынче государство и какой в нём класс правящий - ведь ему-то самое место именно в ГУЛАГе поголовно.   



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Коррупция приняла широкий масштаб
яппи написал 06.04.2017 14:02
и если власть не будет боротся с коррупцией,то коррупция поборет власть.Не Навальный опасен-опасны те,коррупционеры,которые сидят в тишине и на госслужбах .Берем любой район или округ начнем с полиции начальник покрывает преступления полицейских грабеж квартир на обысках без собственика,отъем движимого и недвижимого-ну вообщем что на руку или под руку попадется.Чел начинает жаловватся писать обращения искать правду и защиту по Конституции-жалобы которые попадают в прокуратуру округа или района вы даже ответа не получите-что виновный наказан или уволен=нет его оставят как бы он не утонул в своей грязи и в дерьме=потому что=если коррупционеры сольют своего(из своей цепи)то-неизвестно кого пришлют вместо него-и это и опасно и непредсказуемо для сплоченого коллектива под названием коррупция.Поэтому никого не отдадут и несольют ни нач-ка полици.ни зам прокурора никого и-будут писать отписки всякую фигню-смотрели не рассмотрели=не подтвердилось.Вечером они все парятся в бане или на охоте=а утром судить нач-ка полиции с кем парились.ВСЕ СВОИ И РОЛИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ И СМОТРЯЩИЕ.Далее,если вас замели в полицию и не доказав вины и совершеного преступления вас будут прессовать на предмет что у вас можно отжать.Начинаете возникать прокурор или его зам втюхнет такую тяжелую статью без доказательств без свидетелей что вы упадете и не встанете от такой тяжести-чтобы не жаловались на коррупционеров=а просто втюхнет и его все поддержат и следователи и суд и апелляционный и из вас нормального законопослушного сделают и маньяка и убийцу и все что угодно=ИМ.А помогут им в этом такие же продажние и извращеные как проститутки врачи психиатры в белых халатах кандидаты меднаук со стажами(посадок и фальсификаций экспертиз) со стажем 22,24,28лет врачи из психбольницы их же района мафиозного цепочки беспредела- милые добрые на вид -эти сучки- напишут такое заключение по практике телефоного права-что вас просто отправят в психушку по ИХ ЖЕ суду и по практике телефоного права-в психушке вас будут тушить как овощи.В итоге они вроде бы все работают-каждый выполняет якобы свою работу-"ЧЕСТНО"-уничтожая и сажая не только виновных но и не виновных.Дань собирается в районе со всего что есть и делится на их общак и психврачей тоже(надо их переодеть в черные халаты).Им,даже квартиры дарят(преступная братия) и селят в одних домах для удобства и для терок-и нач-ка полиции и прокуратуру и судей и управы и префектуры и всю эту братию-им даже Кирилл скоро храм (вот какой вес у мафии и коррупционеров)построят на закрытой территории где живут такие уважаемые люди=с длиными щупальцами и если надо будет они и в Кремль их запустят-эти щуальца беспредела.Так что правительству есть над чем призадуматся.если будут церемонится с коррупцией=коррупция церемонится не будет с ними.Начните выгонять и проверять обращения граждан=ведь люди хотят отделить зерна от плевел=иначе мы общество не вылечим.КАК ВЫ ДУМАЕТЕ какой это район или округ Москвы или они все такие.
Ответить
(без названия)
похоже на то написал 06.04.2017 14:02
Михайлов наехал на Медведева.
Ответить
(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 06.04.2017 13:52
Дмитрий все правильно. Никаких смертных казней, только труд, который искупит воровство, на благо страны. Как у меня говорит товарищ - на урановые рудники корупционеров и воров...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за теракт в питерском метро?:
Результаты
Интернет-ТВ
Анатолий Баранов: если в сотне километров от Ростова идут боевые действия, как-то странно не связывать взрыв с этим обстоятельством...
Анатолий Баранов: если в сотне километров от Росто...
06.04.2017
Игорь Стрелков: Протесты в Москве. Майдан по - корейски? Ну-ну
Игорь Стрелков: Протесты в Москве. Майдан по - кор...
06.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Из Ростова сообщают о двух подрывах "фонариков" (4)
Под Ленинградом жертва Путин-ТВ устроила маленький холокост и атаковала газом МЧС (2)
В ФСБ заговорили о возвращении смертной казни для коррупционеров (3)
Красноярский уволенный преподаватель-философ устроился работать сторожем (0)
В Петербурге нашли еще одно взрывное устройство (1)
Анатолий Баранов: если в сотне километров от Ростова идут боевые действия, как-то странно не связывать взрыв с этим обстоятельством... (27)
В Ростове дворнику оторвало руку взорвавшимся "фонариком" (12)
В Астрахани оформление протокола ДТП перешло в перестрелку, ранено трое росгвардейцев (5)
Минюст назначил экстремистской картинку с Путиным (22)
К вопросу о российской символике: над Москвой опять крепко повеяло дерьмом (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Взрыв в Ростове - это не Украина. Нет, только не Украина!
Дарья Митина Дарья Митина: Дюймoвoчка вырoсла
Дарья Митина Дарья Митина: Три линии российской экономической теории
Дарья Митина Дарья Митина: Нoвoсти иудаизма
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss