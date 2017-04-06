В ФСБ заговорили о возвращении смертной казни для коррупционеров

В России надо усиливать меры по борьбе не с терроризмом, а с коррупцией, которая является одним из основных препятствий для искоренения терроризма, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

В связи с этим он считает необходимым ужесточить меры наказания для коррупционеров - вплоть до введения смертной казни, передает РИА "Новости".

"Преступник сам себя взрывает, а мы ему, в случае если не взорвет, грозим двадцатью годами лишения свободы", - заметил он, добавив, что вряд ли подобной мерой можно напугать террориста-смертника.

По мнению Михайлова, если уж ужесточать ответственность, то лучше сделать это в отношении преступлений, связанных с коррупцией в сфере миграции. Именно подобные правонарушения, считает он, являются одним из основных препятствий для искоренения терроризма.

"Я считаю, что введение смертной казни для коррупционеров было бы выходом", - заявил генерал.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный отмечает:

- А я вот принципиально против смертной казни, особенно в нынешнем зажравшемся местами обществе в РФ. Во-первых, не надо давать иностранным недругам такой козырь - мол, нецивилизованные мы, людей убиваем за преступления. Во-вторых, в нашей стране, слава богу, есть вся инфраструктура для того, чтобы зажравшиеся коррупционеры имели все возможности исправиться - путём тяжёлого, изнурительного физического труда. Столько заброшенных строек и заводов, столько невспаханных, заросших березняком полей! И, как говорил ещё на заре теоретического рождения ГУЛАГа, ещё в системе ОГПУ легендарный чекист, товарищ Медведь: "с какой это стати государство обязано кормить эту ораву преступников?". Только мы усилим позицию товарища Медведя применимо к его почти что однофамильцу (и тоже, кстати, питерскому) - коррупционер, равно как и контрреволюционер, не просто обязан сам себя кормить в заключении, он обязан кормить уже государство, отработать весь нанесённый ему вред или планировавшийся урон (доказанный судом). Причём это всё не так сложно посчитать на суде. Вполне конкретно - получил такую-то сумму взятки за такое-то деяние, которое нанесло или нанесло бы государству такой-то вред в рублях. Но преступление было пресечено. И всё - вперёд, на восстановление социалистической индустрии и села, на своём же "лексусе" вспахивать целину! Другое дело, что само нынешнее государство не в состоянии так сложно озадачить всех преступников (ему проще и полезнее для себя убивать самых борзых коррупционеров, чтобы "концы в воду") и возродить прогрессивнейшее детище СССР - ГУЛАГ, со всеми его, ещё в 1930-х созданными экспериментальными площадками, инженерными мастерскими, КБ, шарашками, театрами и так далее. Но в принципе, место там найдётся не только для коррупционеров, при реформировании ГУИН в ГУЛАГ - был бы спрос на рабочие руки. Будут визжать опять о "рабском труде" - чётко предъявим приговор, где оценён ущерб в рублях и намечен срок отработки ущерба. И всё. Трёхразовое питание, гигена, культурные возможности реабилитации себя в обществе - за счёт государства. Впрочем, мы забыли, какое нынче государство и какой в нём класс правящий - ведь ему-то самое место именно в ГУЛАГе поголовно.