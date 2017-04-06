Под Ленинградом жертва Путин-ТВ устроила маленький холокост и атаковала газом МЧС

В Ленинградской области задержан мужчина, ставший виновником пожара в деревне Лопец Волосовского района, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

"5 апреля 2017 года около 9:30 в деревне Лопец произошел пожар, в результате которого выгорело девять дачных домов и четыре хозяйственные постройки", - указано в сообщении пресс-службы. Отмечается, что мужчина в нетрезвом состоянии поджег свой дом около восьми утра, и огонь перекинулся на другие постройки. Всего выгорело девять дачных домов и четыре хозблока. Пострадавших нет, деревня использовалась для дачный поселок летнего проживания.

Сайт 47news.ru со ссылкой на пресс-службу областного МЧС приводит другую версию произошедшего. По данным интернет-издания, 56-летний дачник Олег Герасимов методично поджигал каждый дом смесью бензина с маслом. Под постройками на сваях петербуржец разводил костры. В одном из домов находились люди, они вызвали пожарную службу.

"Услышав вой сирены, Олег сел за руль своей "Волги" и двинул навстречу машине МЧС. На подходе к деревне он пошел на таран лоб в лоб. Удар был такой силы, что у легковушки вылетел мост. Тем не менее петербуржец выскочил из-за руля и стал поливать пожарных из газового баллончика. Когда те побежали прочь, Олег достал бензопилу и с ее помощью повалил на дорогу к Лопцу ель, а затем скрылся в лесу", - пишет издание.

Как выяснилось позже, поджигатель уверен, что в деревне проживали преступники."В деревне Лопец создана база будущих бандитов и убийц. Местные, кто с девяностых и ранее, предоставляют им свои жилища. Когда начнется смута, бандиты будут избивать брошенное властями население", - сообщил он.

От редакции: Прямо "Пятница, 13" вспоминается - маньяк с бензопилой... Хорошо хоть сотрудники МЧС живы остались - а вот есть ли жертвы в сожжённых домах, предстоит узнать. Кажется, у кремлядей вполне сработал "тумблер": неделю назад все обсуждали поместья Медведева и экс-супруги Путина, теперь вот народ сжигает другой народ (или его жилища). В принципе, миллиардерам уже там и делать нечего - разве что при некотором переборе реакционной инициативы МЧС кинуть в качестве пехоты на "заряженных" телепропагандой и ищущих повсюду моджахедов, инородцев, террористов... "Зачот" политтехнологам со Старой площади - наверное, огненный почин переймут другие обитатели "северной столицы ксенофобии", начнутся погромы по всей области, снова понадобятся верные МВД скины, как во времена Поткина, ну а списки Форбс отныне будут морально неприкосновенны для всяких там ФБК, да и сами эти подозрительные структурки гражданские пора бы разогнать: ввести монархию, легализовать путинское дворянство и их поместья в РФ и за рубежом...

Д.Ч.

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