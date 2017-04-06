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Московский листок

Из Ростова сообщают о двух подрывах "фонариков"

Опубликовано 06.04.2017 в разделе комментариев 4

Из Ростова сообщают о двух подрывах "фонариков"

Блогер Юрий Бабанко из Азова Ростовской области предупреждает: "Прошу предупредить, кого сможете: вчера вечером на окраине Ростова , сегодня утром на Социалке - два случая с ручными фонариками, находят, поднимают, фонарик взрывается, начинён гвоздями и болтами (инфо оперативная от МЧС)! Детей, да и взрослым, чтоб ничего не поднимали, в руки не брали!"

Блогер приводит документ.

Поскольку сообщалось только об одном взрыве "фонарика" в Ростове, считаем необходимым довести до людей имеющуюся информацию.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 5
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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
очень сильно обожратый написал 06.04.2017 13:58
Фотка с монитора - это теперь документ? Нет, А.Б. - это ппц. Вам, как журналисту (можно уже смело писать - бывшему), и ресурсу в целом.
ЗЫ. Передайте Димочке Полутемному, чтоб не забыл меня забанить в 100500-й раз
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(без названия)
Музичко г. Жопарожье написал 06.04.2017 13:48
Афганская тема. Но в раше как же давно ее не было!!! Практически никогда не было!
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УжОс!!!!
Лимон написал 06.04.2017 13:16
Блогер Юрий Бабанко из Азова
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Хохол из батальона Азов!!!! Анатолий, Вы были правы - это все хохлы!!! Срочная мобилизация - свистать всех наверх, в колонны по три строиться и вперьоооооод!!!!
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(без названия)
класс! написал 06.04.2017 13:14
ни подписи ни печати
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