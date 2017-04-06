Из Ростова сообщают о двух подрывах "фонариков"

Блогер Юрий Бабанко из Азова Ростовской области предупреждает: "Прошу предупредить, кого сможете: вчера вечером на окраине Ростова , сегодня утром на Социалке - два случая с ручными фонариками, находят, поднимают, фонарик взрывается, начинён гвоздями и болтами (инфо оперативная от МЧС)! Детей, да и взрослым, чтоб ничего не поднимали, в руки не брали!"
Блогер приводит документ.
Поскольку сообщалось только об одном взрыве "фонарика" в Ростове, считаем необходимым довести до людей имеющуюся информацию.
А.Б.
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очень сильно обожратый написал 06.04.2017 13:58
ЗЫ. Передайте Димочке Полутемному, чтоб не забыл меня забанить в 100500-й раз
Музичко г. Жопарожье написал 06.04.2017 13:48
Лимон написал 06.04.2017 13:16
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Хохол из батальона Азов!!!! Анатолий, Вы были правы - это все хохлы!!! Срочная мобилизация - свистать всех наверх, в колонны по три строиться и вперьоооооод!!!!
класс! написал 06.04.2017 13:14