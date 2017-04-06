Из Ростова сообщают о двух подрывах "фонариков"

Блогер Юрий Бабанко из Азова Ростовской области предупреждает: "Прошу предупредить, кого сможете: вчера вечером на окраине Ростова , сегодня утром на Социалке - два случая с ручными фонариками, находят, поднимают, фонарик взрывается, начинён гвоздями и болтами (инфо оперативная от МЧС)! Детей, да и взрослым, чтоб ничего не поднимали, в руки не брали!"

Блогер приводит документ.

Поскольку сообщалось только об одном взрыве "фонарика" в Ростове, считаем необходимым довести до людей имеющуюся информацию.

А.Б.