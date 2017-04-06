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Московский листок

Пописавшая на поле трамповское для гольфа англичанка проиграла суд

Опубликовано 06.04.2017 в разделе комментариев 0

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Пописавшая на поле трамповское для гольфа англичанка проиграла суд

Британка, которая была сфотографирована во время мочеиспускания на поле для гольфа в Абердиншире, принадлежащем Trump International Golf Links, проиграла суд с принадлежащим американскому президенту клубом, однако заявила журналистам, что удовлетворена фактом восстановления ее доброго имени. 

62-летняя Карол Роксен Бейтс известна как экоактивистка, последовательно выступающая против инициатив принадлежащей Дональду Трампу компании в Шотландии. Она обвинила сотрудников гольф-клуба в том, что они нарушили закон о защите данных, сняв ее во время интимного занятия. Пострадавшая заявила в суде Эдинбурга, что стала "немного параноиком" из-за произошедшего, пишет The Daily Record. 

Инцидент, о котором идет речь, произошел в апреле прошлого года. Бейтс вместе со своей сподвижницей Сью Эдвардс находилась на поле для гольфа. Женщине, которая страдает от недержания мочи из-за медицинских проблем, потребовалась в туалет. Она попросила подругу присмотреть за тем, чтобы никто не приблизился, и удалилась в дюны. 

"Я была убеждена в том, что меня никто не видит. У меня нет привычки мочиться на глазах у кого-то. Я бы пришла в ужас. Я просто присела в дюнах", - рассказала Бейтс суду. 

Как выяснилось, несколько сотрудников гольф-клуба заметили женщину и начали ее фотографировать. Спустя три дня сотрудники полиции пришли к активистке домой и арестовали ее за публичное мочеиспускание. 

По данным Metro, Карол Роксен Бейтс потребовала от компании Трампа 3000 фунтов стерлингов компенсации за нарушение закона о защите персональных данных. Однако сотрудникам клуба удалось доказать, что они сделали фотографии только ради получения доказательств "преступного акта". Они также обвинили женщину в том, что она инициировала судебное разбирательство ради саморекламы. На это Бейтс ответила, что действительно протестовала против строительных планов Trump International Golf Links, однако "всегда делала это на законных основаниях". 

По решению суда обвинения в неприличных действиях против Бейтс сняты, однако компенсацию она не получит.

- А вот идея-то неплохая, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - вспомним, сколько в Лондоне и Англии вообще недвижимости нашей расеянской элиты, а так же элит экс-советских офеодалившихся республик (Казахстана особенно)! ну так - наши инструменты нам в руки, вот только с билетами до Альбиона будет сложнее, но судя по инициативности тамошних наших товарищей-анархистов (аж Горбачёв холодным потом покрылся), уже успешно сквотирующих целые особняки московской финансовой знати, классовый троллинг давно начался, и понятно, что никаких тут национальных предпочтений не будет, а мочи у трудящихся на все полянки для гольфа хватит, важно только ввести проблему в фокус public eye и загрузить Высокую британскую Фемиду именно такими вопросами! 

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