Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга "Единой России"

Опубликовано 06.04.2017 в разделе комментариев 0

ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга "Единой России"

Электоральный рейтинг партии "Единая Россия" в середине марта поднялся до 51,4% (недельный максимум в текущем году), а по среднему значению за неделю 27 марта - 2 апреля составил 49%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные соцопроса ВЦИОМ.

Среди парламентских партий рост рейтинга к концу месяца отмечается только по ЛДПР (до 14,4%). Рейтинг КПРФ несколько недель подряд сохраняется на уровне 9,3%. Поддержка "Справедливой России" по данным 27 марта — 2 апреля составила 4,8% (в начале марта — 6,1%).

В рейтинге доверия политикам традиционно с большим отрывом лидирует президент Владимир Путин (в течение месяца показатель изменялся с 53,1% до 49,6%). За ним следуют премьер-министр Дмитрий Медведев (17,6%) и глава Минобороны Сергей Шойгу (17,3%).

Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению 27 марта - 2 апреля составил 82,7% (против 85,0% за неделю 27 февраля - 5 марта). Работу главы правительства по данным за тот же период положительно оценили 54,8% респондентов (60,3% в начале месяца), кабинета министров - 61,5%.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за теракт в питерском метро?:
Результаты
Интернет-ТВ
Анатолий Баранов: если в сотне километров от Ростова идут боевые действия, как-то странно не связывать взрыв с этим обстоятельством...
Анатолий Баранов: если в сотне километров от Росто...
06.04.2017
Игорь Стрелков: Протесты в Москве. Майдан по - корейски? Ну-ну
Игорь Стрелков: Протесты в Москве. Майдан по - кор...
06.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга "Единой России" (0)
Пописавшая на поле трамповское для гольфа англичанка проиграла суд (0)
Из Ростова сообщают о двух подрывах "фонариков" (11)
Под Ленинградом жертва Путин-ТВ устроила маленький холокост и атаковала газом МЧС (3)
В ФСБ заговорили о возвращении смертной казни для коррупционеров (5)
Красноярский уволенный преподаватель-философ устроился работать сторожем (0)
В Петербурге нашли еще одно взрывное устройство (1)
Анатолий Баранов: если в сотне километров от Ростова идут боевые действия, как-то странно не связывать взрыв с этим обстоятельством... (30)
В Ростове дворнику оторвало руку взорвавшимся "фонариком" (16)
В Астрахани оформление протокола ДТП перешло в перестрелку, ранено трое росгвардейцев (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Митинги против коррупции
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Придётся отрезать благосостояния от богатых
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Страсти по количеству, страсти по интернету, страсти по молодёжи
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Взрыв в Ростове - это не Украина. Нет, только не Украина!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss