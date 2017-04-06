ВЦИОМ сообщил о росте рейтинга "Единой России"

Электоральный рейтинг партии "Единая Россия" в середине марта поднялся до 51,4% (недельный максимум в текущем году), а по среднему значению за неделю 27 марта - 2 апреля составил 49%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные соцопроса ВЦИОМ.

Среди парламентских партий рост рейтинга к концу месяца отмечается только по ЛДПР (до 14,4%). Рейтинг КПРФ несколько недель подряд сохраняется на уровне 9,3%. Поддержка "Справедливой России" по данным 27 марта — 2 апреля составила 4,8% (в начале марта — 6,1%).

В рейтинге доверия политикам традиционно с большим отрывом лидирует президент Владимир Путин (в течение месяца показатель изменялся с 53,1% до 49,6%). За ним следуют премьер-министр Дмитрий Медведев (17,6%) и глава Минобороны Сергей Шойгу (17,3%).

Показатель одобрения деятельности президента по среднему значению 27 марта - 2 апреля составил 82,7% (против 85,0% за неделю 27 февраля - 5 марта). Работу главы правительства по данным за тот же период положительно оценили 54,8% респондентов (60,3% в начале месяца), кабинета министров - 61,5%.