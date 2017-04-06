Не успел Иванов-младший прижиться на алмазных приисках - нагрянули с обысками

Акции "АЛРОСА" днем в четверг просели в цене на новостях, что правоохранительные органы проводят оперативно-следственные действия в московском офисе компании, поводом для которых стало поручение следователей из Якутии.

На "Московской бирже" акции "АЛРОСА" к 13:50 просели до 91,19 рубля (-1%), до новостей бумаги торговались выше 92 рублей. Объем торгов превысил 0,579 млрд рублей.

"В московском офисе компании "АЛРОСА" по поручению СКР Якутии проводится выемка документов", - сказал источник, знакомый с ситуацией, "Интерфаксу" в четверг. Он не уточнил, с чем связаны эти мероприятия. "Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.

Напомним, старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов, сын экс-главы администрации президента России, 27 февраля был представлен на должность президента «Алросы». Об этом, как передает Интерфакс заявил журналистам курирующий компанию вице-премьер Юрий Трутнев. «Иванов Сергей Сергеевич», - ответил он на вопрос о будущем президенте алмазодобытчика.

Ну, а вот и слабенькая "ответка" Якутии - следователей... Сверхприбыльный бизнес откровенно "отжимают" питерские. Кто победит в схватке - заранее ясно. Теперь утверждение Иванова на новом посту - не обсуждается, как и выплаты монополии республике в бюджет. Диктовать будет Кремль, а якутские следаки проиграли. Впрочем, такой "брутальный" способ напомнить об интересах республики, пускающей силовигархию в свои закрома - давно известен.

Отметим, что силовигархия "кошмарит" (выражение Мити-премьера) алмазный бизнес таким, уже на ЮКОСе испытанным образом на фоне сильно пошатнувшегося доверия масс путинской вертикали. Но не проводить тут чистки просто уже невозможно, как и сохранять контроль над ситуацией...

Четвёртого марта, например, Путин подписал указ об освобождении от должности главы Удмуртии Александра Соловьева "в связи с утратой доверия". Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее сообщалось, что глава региона задержан и утром во вторник, 4 апреля, этапирован в Москву.

Как сообщили в Следственном комитете, в Главном управлении ведомства по расследованию особо важных дел в отношении Александра Соловьева возбуждено уголовное дело в связи с совершением им двух особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере"). Факты преступных действий подозреваемого выявлены Следственным комитетом совместно с оперативными службами ФСБ России, отметили в ведомстве.

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