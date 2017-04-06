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Московский листок

Питерский террорист-смертник Джалилов пытался попасть в Сирию

Опубликовано 06.04.2017 в разделе комментариев 2

Питерский террорист-смертник Джалилов пытался попасть в Сирию

Устроивший 3 апреля взрыв в метро Петербурга Акбаржон Джалилов в 2017 году пытался попасть в Сирию через Турцию, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, в начале февраля этого года Джалилов улетел на родину в Киргизию. Оттуда он перебрался в Турцию, а затем пытался попасть в Сирию. На турецко-сирийской границе Джалилов был задержан турецкими пограничниками и депортирован в Россию.

Другой источник агентства в силовых органах сообщил, что следователи рассматривают версию того, что Джалилов не собирался становиться террористом-смертником, а был использован в качестве "живой бомбы".

"Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться. Но сообщники решили по-своему и использовали его, что называется, "в темную", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, газета "Коммерсант" сообщает, что Следственный комитет России совместно с Комитетом нацбезопасности Киргизии проверяет версию о том, что этнический узбек Акбаржон Джалилов мог получить инструкции по подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга от своих земляков, которые вступили в террористическую организацию и уехали воевать в Сирию.

По данным издания, съездив месяц назад в родной Ош (Киргизия) к семье, Джалилов мог начать активно контактировать с узбеками-радикалами, которые сотнями вступают в действующую на территории Сирии группировку "Туахид валь-джихад". Многие из них проживают как раз в Ошской области Киргизии. В прошлом году эта организация была признана в Киргизии террористической, и, уйдя в подполье, ее члены стали активно использовать интернет и соцсети.

Газета напоминает, что приехавшие из Киргизии родители Джалилова опознали его по фото оторванной взрывом головы, а в петербургской квартире, которую он снял месяц назад, были обнаружены двухсторонний скотч, фольга и "другие предметы", аналогичные тем, что были обнаружены в конструкции бомбы, обезвреженной на станции "Площадь восстания".

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Ну о чем тут говорить? написал 06.04.2017 16:26
Вагону в обед сто лет. Трупам чуть не столько же. Люди мертвы давно. Повреждения не кровоточат, что возможно только при повреждениях трупов. То, что размазано на перроне - это не кровь а полупрозрачная посмертная трупная жидкость, сукровица, от раскрытого женского трупа и замазавшихся от него трупов мужиков , женский был вынесен первым и где-то на перроне лежит. Подробных видео от цеха с лежащими на перроне нет. Взрывом в вагоне не пахнет. Ни кровищи разбрызганной, ни дырок поражающих элементов на поверхностях нет.
Часть трупов приехала в вагоне, другую часть - самые новые, думаю что из ДТП - привезли и выгрузили отдельной кучкой. Часть тел из той кучки таскали в место основной съемки на видео "непланового свидетеля" Взрыв в метро техноложка .
Живые актеры сыграли раненых вместе с этими трупами. Это давняя традиция цеха, "классика" жанра имени актрисы Верник в роли Кукурудзы (для новичков - это наиболее плотно разобранный случай цеховых постановок с совместной работой живых актеров с телами реальных мертвых (Луганские авиабомбы)
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(без названия)
вот будет фокус написал 06.04.2017 16:22
если скоро Джалилов удивленный сообщит, что он спокойно как работал так и работает каким-нибудь дворником, и про спектакль со своим участием узнал из интернета, у цеха сейчас постоянные нестыковки, очень некачественные постановки делают. Мало кто уже верит в эти терракты.
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