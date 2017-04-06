Питерский террорист-смертник Джалилов пытался попасть в Сирию

Устроивший 3 апреля взрыв в метро Петербурга Акбаржон Джалилов в 2017 году пытался попасть в Сирию через Турцию, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, в начале февраля этого года Джалилов улетел на родину в Киргизию. Оттуда он перебрался в Турцию, а затем пытался попасть в Сирию. На турецко-сирийской границе Джалилов был задержан турецкими пограничниками и депортирован в Россию.

Другой источник агентства в силовых органах сообщил, что следователи рассматривают версию того, что Джалилов не собирался становиться террористом-смертником, а был использован в качестве "живой бомбы".

"Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться. Но сообщники решили по-своему и использовали его, что называется, "в темную", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, газета "Коммерсант" сообщает, что Следственный комитет России совместно с Комитетом нацбезопасности Киргизии проверяет версию о том, что этнический узбек Акбаржон Джалилов мог получить инструкции по подготовке теракта в метро Санкт-Петербурга от своих земляков, которые вступили в террористическую организацию и уехали воевать в Сирию.

По данным издания, съездив месяц назад в родной Ош (Киргизия) к семье, Джалилов мог начать активно контактировать с узбеками-радикалами, которые сотнями вступают в действующую на территории Сирии группировку "Туахид валь-джихад". Многие из них проживают как раз в Ошской области Киргизии. В прошлом году эта организация была признана в Киргизии террористической, и, уйдя в подполье, ее члены стали активно использовать интернет и соцсети.

Газета напоминает, что приехавшие из Киргизии родители Джалилова опознали его по фото оторванной взрывом головы, а в петербургской квартире, которую он снял месяц назад, были обнаружены двухсторонний скотч, фольга и "другие предметы", аналогичные тем, что были обнаружены в конструкции бомбы, обезвреженной на станции "Площадь восстания".