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Московский листок

Рейтинг Навального вырос вдвое за месяц

Опубликовано 06.04.2017 в разделе комментариев 0

Рейтинг Навального вырос вдвое за месяц

Электоральный рейтинг политика Алексея Навального вырос за последний месяц вдвое до 10%, сообщает портал Republic со ссылкой на исследование «Левада-центра». Социологи отмечают, что в марте узнаваемость Навального выросла на семь процентных пунктов по сравнению с прошлым месяцем и достигла 55%. При этом, треть из них считает, что он публикует свои расследования в интересах Запада. По мнению еще 17%, он работает на какую-то группировку в руководстве страны. Среди людей, знающих, кто такой Навальный, 18% могли бы проголосовать за него на выборах президента России (4% – «определенно да», 14% – «возможно, да»).

39% опрошенных заявили, что впервые слышат об акциях против коррупции, которые прошли по всей России. Только 14% россиян заявили, что хорошо осведомлены об этих протестах.

Более трети россиян, которые слышали о прошедших акциях, считают, что люди приняли в них участие из-за накопившегося недовольства положением дел в стране. Еще треть полагает, что участники протестов захотели выразить своем возмущение коррупцией. 24% думают, что участникам протестов заплатили.

 



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