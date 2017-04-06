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Московский листок

Информацию о второй бомбе-фонарике в Ростове заблокировали путинские СМИ и украинские тролли

Опубликовано 06.04.2017 в разделе комментариев 3

Информацию о второй бомбе-фонарике в Ростове заблокировали путинские СМИ и украинские тролли

В Ростове-на Дону обнаружили еще одну бомбу, сообщает местный портал Rostov.ru.

Взрывное устройство, найденное на Пушкинской улице недалеко от памятника Владимиру Маяковскому, было замаскировано под фонарик.

Как сообщает издание, полиция оцепила квартал. На месте работали взрывотехники и кинологи с собаками, а также спасатели. В течение часа специалисты обезвредили бомбу. 

Это сообщение "Ридуса" датировано 16 часами 21 минутой.

Сообщение ФОРУМа.мск о том же самом, со ссылкой на ростовские соцсети и предоставлением документов было датировано 13.03.

Из Ростова сообщают о двух подрывах "фонариков" 

Но ФОРУМ.мск с 1 января не индексируют в российских агрегаторах, а украинские тролли (на Украине всё индексируется) развернули целую кампанию по дискредитации этой информации. В результате люди получили предупреждение об опасности на 3 часа позже...

Ну и сомнений в том, что это спланированная диверсия, и проделать это могли скорей всего с территории близко воюющей "с Россией" Украины у нас нет.

А.Б.

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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Re: Тут, баранов, тебе предупреждение!!
орп написал 06.04.2017 18:12
https://www.youtube.com/watch?v=PD4kbKhRwfg
Да-да, ничего не было. А что взорвалось, так это бутылку пива открывали
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Re: Тут, баранов, тебе предупреждение!!
Кверти написал 06.04.2017 18:05
http://rostov.sledcom.ru/news/item/1114159/
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Тут, баранов, тебе предупреждение!!
Кверти написал 06.04.2017 18:03
Следственные органы предупреждают СМИ о недопустимости опубликования недостоверной информации
Сегодня 16:34
В ряде СМИ опубликована недостоверная информация, со ссылкой анонимный источник, об обнаружении на улицах Береговой и Пушкинской в г. Ростове-на-Дону самодельных взрывных устройств, замаскированных под фонарики. Данная информация не соответствует действительности. Обнаруженные фонарики были исследованы и установлено, что они не содержали взрывчатых веществ и опасности для окружающих не представляли.
Следственное управление предупреждает средства массовой информации о недопустимости опубликования недостоверной и несоответствующей действительности информации и об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анономных источников.
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