В Ростове-на Дону обнаружили еще одну бомбу, сообщает местный портал Rostov.ru.

Взрывное устройство, найденное на Пушкинской улице недалеко от памятника Владимиру Маяковскому, было замаскировано под фонарик.

Как сообщает издание, полиция оцепила квартал. На месте работали взрывотехники и кинологи с собаками, а также спасатели. В течение часа специалисты обезвредили бомбу.

Это сообщение "Ридуса" датировано 16 часами 21 минутой.

Сообщение ФОРУМа.мск о том же самом, со ссылкой на ростовские соцсети и предоставлением документов было датировано 13.03.

Из Ростова сообщают о двух подрывах "фонариков"

Но ФОРУМ.мск с 1 января не индексируют в российских агрегаторах, а украинские тролли (на Украине всё индексируется) развернули целую кампанию по дискредитации этой информации. В результате люди получили предупреждение об опасности на 3 часа позже...

Ну и сомнений в том, что это спланированная диверсия, и проделать это могли скорей всего с территории близко воюющей "с Россией" Украины у нас нет.

А.Б.

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