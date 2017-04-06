Следственный комитет Ростовской области грозит наказанием за сообщения о взрывных устройствах

Приводим сообщение Следкома полностью.

"В ряде СМИ опубликована недостоверная информация, со ссылкой анонимный источник, об обнаружении на улицах Береговой и Пушкинской в г. Ростове-на-Дону самодельных взрывных устройств, замаскированных под фонарики. Данная информация не соответствует действительности. Обнаруженные фонарики были исследованы и установлено, что они не содержали взрывчатых веществ и опасности для окружающих не представляли.

Следственное управление предупреждает средства массовой информации о недопустимости опубликования недостоверной и несоответствующей действительности информации и об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анономных источников."

http://rostov.sledcom.ru/news/item/1114159/

А теперь обратимся к сообщениям "некоторых СМИ".

Специалисты взорвали бомбу, найденную в центре Ростова на Пушкинской: видео

"В центре Ростова-на-Дону специалисты взорвали бомбу, замаскированную под фонарик. Самодельную взрывчатку горожане обнаружили днем 6 апреля на улице Пушкинской.

Взрывотехники обезвредили опасную находку прямо на пешеходной аллее - для этого им понадобилось около часа. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники ОМОНа, полиции, МЧС и несколько бригад медиков. Спецслужбы оцепили территорию возле памятника Высоцкому.

Ранее DonDay.ru писал, что первый взрыв прогремел возле школы № 5 на Социалистической. В руках у сотрудника судостроительного завода взорвался фонарик. Мужчине оторвало правую кисть и три пальца не левой руке. Кроме этого, осколки проникли в брюшную полость".

И вот видео, на котором, примерно на 28-й секунде отчетливо слышен взрыв и соотвествующие возгласы свидетелей.

Мы еще со знаменитого "дела Резника" знакомы с особенностями ростовской правоохранительной системы. Но тут зачем? Зачем грозить репортерам, которые делают важную и опасную работу - предупреждают людей об опасности. Кстати, делают эту работу вместо тех, кто по должности обязан, и получает за это и приличную зарплату, и звания, и награды.

А вот еще одно сообщение о "фонарике" из Ростова, из того же источника.

В Ростове произошел третий взрыв

"Примерно в 15.25 в Ростове, по адресу: Береговая, 23/А произошел еще один взрыв. Подозрительный предмет был найден за несколько минут до этого на детской площадке, за рестораном «Сули да Гули».

Полиция и специалисты-взрывотехники немедленно прибыли на место. С территории эвакуировали всех людей. После этого специалисты обезвредили опасный предмет с помощью управляемого подрыва".

Правда, на втором видео взрыва не слышно, но что с того? Кому верить, репортеру или людям в погонах?

В общем, ничего не было, граждане. Через некоторое время вашему вниманию представят "террориста" из Сирии, которые, естественно, был убит при задержании...

Ничего не бойтесь, о вас заботятся.

А.Б.