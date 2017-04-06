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Московский листок

Минэкономразвития ожидает падение рубля

Опубликовано 06.04.2017 в разделе комментариев 1

Минэкономразвития ожидает падение рубля

Курс доллара в ближайшее время может подскочить до 63-64 рублей, а к концу года до 68 рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, даже при условии стабильных цен на нефть рубль в ближнесрочной перспективе обесценится на 14% а к концу года на 18%.

"По нашим оценкам, если курс не вернется к модельным значениям, для сохранения стабильности валютного рынка потребуется дополнительный приток капитала в размере $18 млрд, и, чтобы такой курс сохранился, мы должны в целом по году увидеть приток капитала больше $10 млрд. Это не является для нас базовым сценарием, поэтому мы ожидаем серьезного ослабления рубля в ближайшие месяцы", - цитирует чиновника ТАСС.

Пари этом Орешкин отметил, что текущий момент очень выгоден для покупки валюты населением. "В принципе считаем, что текущий момент для компаний - импортеров и населения, которое готовится к зарубежным поездкам, очень выгоден для покупки иностранной валюты", - пояснил он.

Также, по его словам, Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть до $40 за баррель. "С точки зрения цен на нефть, базовая предпосылка - это снижение цен на нефть в этом году до $40 за баррель и их сохранение на уровне $40 в реальном выражении цен 2017 года в дальнейшем", - сказал Орешкин. "В целом, двойной эффект от восстановления обменного курса к модельным уровням, и эффект от снижения цен на нефть до 40 долларов за баррель должен привести к значению курса доллара к рублю, по нашим оценкам, до 68 рублей на конец этого года", - сказал министр.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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ОФЗ=ГКО когда рухнет мало никому не покажется
kerg написал 06.04.2017 21:18
вопрос только КОГДА? По логике - до выборов не должен ибо это полная задница, резкое падение рейтинга солцеликого и тп. но с другой стороны - до выборов дотянуть практически нереально
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