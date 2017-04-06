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Московский листок

Путин поручил закупить 30 тыс. вагонов-платформ для переброски войск

Опубликовано 06.04.2017 в разделе комментариев 4

Путин поручил закупить 30 тыс. вагонов-платформ для переброски войск

Президент Владимир Путин поручил до 2019 г. приобрести 30 000 вагонов-платформ для их возможного использования при переброске войск в случае угрозы безопасности государства, сообщает газета "Ведомости со ссылкой на замминистра обороны России Дмитрия Булгакова. По его словам, прошедшие ранее учения – командно-штабные, стратегические, с переброской войск, – показали, что сегодня не хватает «не менее 30 000 платформ для переброски войск на стратегическом направлении». Издание отмечает, что представитель РЖД от комментариев отказался, Минтранс на соответствующий запрос не ответил.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
добавляшка написал 06.04.2017 22:36
А еще надо крематории и концлагеря построить для расовонеполноценных и подлежащих уничтожению - украинцев, грузин, молдаван, белорусов, прибалтов и прочих поляков
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(без названия)
ФсБ взрывает метро и митинги тоже взорвет написал 06.04.2017 22:24
Смерть педофилу путлеру, шестерке жидов-хабадников!
Свободу Владимиру Квачкову! Квачкова в президенты России!
Русская Революция Неизбежна!
http://flibustahezeous3.onion/b/340236/pdf
(для доступа к onion ставьте ТОРБРАУЗЕР https://torproject.org/)
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Re: готовимся к революции или выборам?!
kirilis написал 06.04.2017 22:17
Ага, два в одном. Зачем платить дважды?
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готовимся к революции или выборам?!
Анасзтаз написал 06.04.2017 22:11
или решили совместить.
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