Путин поручил закупить 30 тыс. вагонов-платформ для переброски войск

Президент Владимир Путин поручил до 2019 г. приобрести 30 000 вагонов-платформ для их возможного использования при переброске войск в случае угрозы безопасности государства, сообщает газета "Ведомости со ссылкой на замминистра обороны России Дмитрия Булгакова. По его словам, прошедшие ранее учения – командно-штабные, стратегические, с переброской войск, – показали, что сегодня не хватает «не менее 30 000 платформ для переброски войск на стратегическом направлении». Издание отмечает, что представитель РЖД от комментариев отказался, Минтранс на соответствующий запрос не ответил.
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Рейтинг: 5.00, Голосов: 1
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добавляшка написал 06.04.2017 22:36
ФсБ взрывает метро и митинги тоже взорвет написал 06.04.2017 22:24
Свободу Владимиру Квачкову! Квачкова в президенты России!
Русская Революция Неизбежна!
http://flibustahezeous3.onion/b/340236/pdf
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kirilis написал 06.04.2017 22:17
Анасзтаз написал 06.04.2017 22:11