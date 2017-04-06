Путин поручил закупить 30 тыс. вагонов-платформ для переброски войск Президент Владимир Путин поручил до 2019 г. приобрести 30 000 вагонов-платформ для их возможного использования при переброске войск в случае угрозы безопасности государства, сообщает газета "Ведомости со ссылкой на замминистра обороны России Дмитрия Булгакова. По его словам, прошедшие ранее учения – командно-штабные, стратегические, с переброской войск, – показали, что сегодня не хватает «не менее 30 000 платформ для переброски войск на стратегическом направлении». Издание отмечает, что представитель РЖД от комментариев отказался, Минтранс на соответствующий запрос не ответил.



Рейтинг: 5.00, Голосов: 1 Поделиться