БТРы против дальнобойщиков Дальнобойщики ОПР продолжают забастовку, требуя не только отмены «Платона», но и отставки правительства. Говорят Андрей Бажутин и Рустам Малламагомедов.



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