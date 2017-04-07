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Московский листок

Расстрел и лишение гражданства

Опубликовано 07.04.2017 в разделе комментариев 0

рабочие казахстан репрессии назарбаев
Расстрел и лишение гражданства

Источник: Политсовет Социалистического Движения Казахстана

Вместе с другими поправками, которые под видом перераспределения полномочий между ветвями власти служат на самом деле укреплению режима и ее большей устойчивости, наиболее антинародной является статья 10 Конституции о гражданстве. Она теперь дала возможность лишать гражданства казахстанцев по суду, который полностью находится под контролем верховной власти.

В результате этой поправки в Конституцию были внесены и поправки в Уголовный Кодекс. В частности появилась новая 184-1 статья УК РК — «Причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан». По ней, за подобное преступление, которое включает в себя «создание угрозы существования и стабильному состоянию государства и общества», можно в лучшем случае лишиться свободы на 15 лет, а в худшем — жизни: в качестве высшей меры наказания прописана смертная казнь с конфискацией имущества и лишением гражданства.

Предполагается, что установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы деятельности, заложенные «Основателем независимого Казахстана» Назарбаевым, не могут быть изменены. Собственно, те, кто попытается это сделать, и станут первыми жертвами новой статьи Уголовного Кодекса.

Фактически это является обоснованием и прелюдией к массовым репрессиям в стране, которые будут применяться ко всем, кто будет выступать против действующей власти и ее планов массовой приватизации, передачи земель в аренду и частную собственность иностранным корпорациям, кто будет выступать против переноса китайского производства в страну и других антисоциальных реформ.

Полная размытость понятия «стабильность», дает в руки властей возможность привлекать к суровой ответственности всех, кто будет заподозрен в нелояльности режиму. Таким же образом произвольно применяется и другая - 174 статья УК РК, предусматривающая наказание за разжигание «социальной розни». По ней были уже привлечены целый ряд социальных и профсоюзных активистов, нефтяники Мангистау, а также защитники земли Макс Бокаев и Талгат Аян.

Подобные меры дают возможность властям высылать за рубеж или вводить запрет на возвращение в страну тех лиц, которые будут лишены гражданства. Эта мера будет в первую очередь применена в отношении оппозиционных и профсоюзных деятелей, правозащитников, независимых журналистов и активистов разных организаций и движений, которые открыто выражают протест нынешнему социально-экономическому и политическому курсу.

Крайняя мера в виде расстрела с конфискацией имущества вообще является средством государственного террора, который будет пущен в ход против врагов режима в случае революционной ситуации и возникновения массового протестного движения. Это показывает, что нынешний режим скатывается к военно-полицейской диктатуре, направленной на подавление любой общественной активности народных масс.

Не исключено, что расстрел и конфискация имущества или другие действия могут быть применены также к высшим чиновникам и к представителям правящего класса в период обострения борьбы за власть, что будет сопровождаться и переделами собственности внутри страны. Это оружие может быть использовано во внутренних разборках, чтобы отсечь те группировки, которые будут претендовать на власть.

Политсовет Социалистического Движения Казахстана призывает всех активных граждан, профсоюзных, социальных и политических активистов выступить единым фронтом против принятия новой драконовской статьи 184-1 УК РК. Эта статья угрожает всем, кто не вхож в круг правящей семьи, кто пытается бороться за свои законные гражданские и социальные права, кто не хочет прозябать в нищете и в рабстве, кто не желает экспансии иностранного и китайского капитала в стране.

Не дадим развязать в стране массовые репрессии!

Не допустим расстрелов и лишения гражданства!



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