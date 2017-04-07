Благодатный огонь привезет официальный представитель МИД РФ, на лабутенах...

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вошла в состав делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит 15 апреля Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву. Всего в состав российской делегации войдут около 100 человек. Возглавлять делегацию будут председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и епископ Красногорский Иринарх.
Радость-то какая!
Раньше ведь как было? Наберут в этот православный туризм кого попало, и едут за счет китайского императора по святым, а может и не вполне святым местам.
Но теперь-то все у нас лучше будет! Теперь Благодатный огонь в Россию доставит официальный прдтавитель МИД РФ! Все-таки лучше, когда святыня дополнительно утверждается государственным образом. А то мало ли, что привезут... У меня вот никаких сомнений, что в задачи официального представителя МИД входит доставка религиозных ценностей.
А что Маша Захарова святостью жизни и скромностью образа заслуживает великой чести доставить в Россию Благодатный огонь, сомнений нет никаких.
Никаких вот даже сомнений нет, что перед нами православный, воцерковленный и верующий человек.
А.Б.
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Тот самый Артналет. написал 07.04.2017 00:38
Тирпитц написал 07.04.2017 00:20
А.Головенко написал 07.04.2017 00:19
Оттого ежегодно тысячи паломников и зевак отправляются туда, чтобы молить Господа о чуде.
Но, как оказалось, у телеканала "Царьград" есть прямая связь с небесной канцелярией, откуда ему сообщили: не бойтесь, чудо запланировано.
О чем владелец телеканала православный миллиардер Малофеев побыстрее оповестил отпускников и путешественников. Покупайте билеты
http://tsargrad.tv/news/marija-zaharova-privezet-blagodatnyj-ogon-v-moskvu-iz-ierusalima_57327