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Московский листок

Благодатный огонь привезет официальный представитель МИД РФ, на лабутенах...

Опубликовано 07.04.2017 в разделе комментариев 3

церковь захарова огонь
Благодатный огонь привезет официальный представитель МИД РФ, на лабутенах...

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вошла в состав делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит 15 апреля Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву. Всего в состав российской делегации войдут около 100 человек. Возглавлять делегацию будут председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин и епископ Красногорский Иринарх.

Радость-то какая!

Раньше ведь как было? Наберут в этот православный туризм кого попало, и едут за счет китайского императора по святым, а может и не вполне святым местам.

Но теперь-то все у нас лучше будет! Теперь Благодатный огонь в Россию доставит официальный прдтавитель МИД РФ! Все-таки лучше, когда святыня дополнительно утверждается государственным образом. А то мало ли, что привезут... У меня вот никаких сомнений, что в задачи официального представителя МИД входит доставка религиозных ценностей.

А что Маша Захарова святостью жизни и скромностью образа заслуживает великой чести доставить в Россию Благодатный огонь, сомнений нет никаких.

Никаких вот даже сомнений нет, что перед нами православный, воцерковленный и верующий человек. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Эх,
Тот самый Артналет. написал 07.04.2017 00:38
в этот бы самолетик-да лизу глынку...
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(без названия)
Тирпитц написал 07.04.2017 00:20
На фото какая - то потасканная профура,третьей степени свежести
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Господь обещал Марье дать огня
А.Головенко написал 07.04.2017 00:19
С начала доставки по указанию Путина "благодатного огня" из Иерусалима в Россию нам говорили, что его сошествие в храм Гроба Господня - величайшее чудо. Если в ночь перед Пасхой он не сойдет - будет конец света.
Оттого ежегодно тысячи паломников и зевак отправляются туда, чтобы молить Господа о чуде.
Но, как оказалось, у телеканала "Царьград" есть прямая связь с небесной канцелярией, откуда ему сообщили: не бойтесь, чудо запланировано.
О чем владелец телеканала православный миллиардер Малофеев побыстрее оповестил отпускников и путешественников. Покупайте билеты
http://tsargrad.tv/news/marija-zaharova-privezet-blagodatnyj-ogon-v-moskvu-iz-ierusalima_57327
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