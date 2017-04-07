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Московский листок

Вместо озеленения ЦАО хотят каменные джунгли на Самотёке устроить

Опубликовано 07.04.2017 автором Егор Овчинников в разделе комментариев 1

беспредел москва собянин стройкомплекс
Вместо озеленения ЦАО хотят каменные джунгли на Самотёке устроить

Не секрет ни для кого из москвичей, что точечная застройка пережила Лужкова. Более того, при Собянине она обрела новые масштабы и пределы – с расширением Москвы до так называемой Новой Москвы. Однако что там в Калужской области строят, какие из личных приусадебных хозяйств земли изымают под дороги и застройку, и по какой ставке – вопрос, нас мало волнующий… Нас волнует экологическая обстановка в центре Москвы, где мы растим наших детей, и где воздух из-за изобилия личного автотранспорта становится всё хуже и хуже. Выход при этом – как минимальное улучшение среды, - очевиден, и вроде бы в этом направлении недавно городские власти тоже начали работать. Кое-где на пешеходных частях улиц появились саженцы деревьев. Причём даже там, где их никогда не было (вопрос, насколько они там приживутся – это вопрос времени). 

Но давайте рассуждать конкретнее. Есть определённое количество домов на квадратный метр в нашем Центральном округе. Есть нормы инсоляции (освещения естественным, солнечным светом), есть наконец, очевидные пространственные нормы – где строить можно, а где уже нельзя, не втиснешь. 

И вот, хочу вам привести пример – замеченное на недавней прогулке. Не на Таганке, где мы вели аналогичный бой, - на Цветном бульваре. Стоит там со стороны Садового кольца у эстакады, если ехать от Сухаревской к Самотёке, этакая давняя серя «дура», долгострой лужковской поры. Здание, вполне построенное и даже местами отделанное стёклами, но – находящееся на стадии недостроя. Здание это по наведённым мной справкам – строила такая общественная организация, как «Женщины России». Но, видимо, материнский капитал тут быстро кончился, а лицо организации, Эллина Быстрицкая – не может монетизировать свою советскую кинославу, чтобы стройку закончить. Я заглянул во дворы, пытаясь навести справки о здании, и от охранников соседней-то стройки всё и узнал… 

Но – соседняя стройка! Точнее – планирующееся «уплотнение» меня взбесило уж просто окончательно. Там и так Московский кредитный банк, что строился на месте прежнего жилого здания оттяпал часть двора под многоэтажный гараж. Этот гараж почти упирается в «Женщин России» (на фото). Так вот, что самое интересное: на месте долгостроя «Женщин России» раньше-то была детская площадка! И деревья были. Теперь там – как в каменных джунглях, место скрипучих качелей и старых тополей занял долгострой, но единственный ещё открытый участок земли, где мог бы расположиться хоть какой-то «компенсационный» скверик… собираются тоже застроить. Апарт-отель тут хочет выстроить Департамент городского имущества – в рамках программы «Инвестиционная привлекательность Москвы». 

Вид с Садового Кольца, правее от центра вдали - бывший комплекс "Литературной Газеты", включавший типографию (кирпичная часть)  

Но вы взгляните на фотографии – что ещё тут можно строить? Сюда уже свет дневной не пробивается. Бывшая «Литературная газета», а точнее здание её, сданное в субаренду офисному планктону тоже не имеет перед собой зелени – остатки советского озеленения лишь чахло выглядывают из палисадника «Нашего современника». Всё это, если вам стало интересно, вы найдёте по адресу Цветной бульвар, дом 32 (строений там много – 1,2,3, а хотят втиснуть ещё и 4!). 

Мне даже работников МКБ стало жалко, ведь и им полезно солнышко видеть! А если тут окно-в-окно выстроят вот эти господа с плаката отель – так это какое-то Чикаго получится или даже Нью-Йорк. Как рассказали охранники планирующейся стройки, тут была небольшая типография в стареньком одноэтажном доме. Его снесли пару лет назад – но куда ж тут лепить очередную домину? Тут обязан быть сквер – вместо того, что был вырублен ради «Женщин России», которые, тем более, так изуродовали «инвестиционную привлекательность» в этом квартале.

Деревья тыкают на Маяковской той же – прямо в асфальт, надеясь, что они прорастут. Новые деревья – и эти посадки весьма затратны. Так почему бы не пересмотреть идиотские проекты, по которым несчастный участок земли, и так уже перенаселённый офисами, должен вынести очередной объект ради комфорта гостей столицы, а точнее – прибыли неизвестно кого. Скверы, которые на всём протяжении от Самотёчной площади до Малого Сухаревского переулка – теперь большая редкость, - отчего бы их не возродить там, где ещё можно? 

Ведь вырастить тут, на вполне подходящем месте, деревья, сделать здесь газоны и детскую площадку – это не чья-то корысть, это всем нам нужно. Да и, зная теперь историю этого квартала – мы просто обязаны вернуть детям то, что украл и продолжает у них красть капитализм!

 

Мы рассуждаем не праздно и не «радужно» - у нас и у наших детей (а так же учащихся школы напротив) на Таганской улице уже украли прекрасный сквер с берёзами ради торгового центра. Ради обычной бессмысленной махины, кому-то приносящей прибыль. Тогда протесты жителей Таганки всколыхнули многие политические силы, на защите этого маленького, но дорогого, символичного участочка земли и зелени – объединились и левые, и правые, и Союз коммунистической молодёжи, и АКМ (Левый Фронт), и крайний монархист Юрий Падалко, оказывавший нам важную юридическую помощь. Но тогдашний префект Байдаков перехитрил столько народу – стройка-то явно «крышевалась» им, а ООО «Дженерал Центр» была лишь подставной фирмочкой самих местных властей. Ничего личного, только бизнес… 

Может, пора этому положить конец – у себя проиграли бой, так может, спасём Цветной?

 

От снега - до пустующих стен "Женщин России" - вот это могло бы стать сквером, единственным на 200 метров в квартале!



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
......... . . написал 07.04.2017 00:42
если судит по Алеппо то плотная застройка это хорошо, есть где прятаться от обстрелов и бомбежек и негде развернуться бронетехнике.
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