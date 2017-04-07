Вместо озеленения ЦАО хотят каменные джунгли на Самотёке устроить

Не секрет ни для кого из москвичей, что точечная застройка пережила Лужкова. Более того, при Собянине она обрела новые масштабы и пределы – с расширением Москвы до так называемой Новой Москвы. Однако что там в Калужской области строят, какие из личных приусадебных хозяйств земли изымают под дороги и застройку, и по какой ставке – вопрос, нас мало волнующий… Нас волнует экологическая обстановка в центре Москвы, где мы растим наших детей, и где воздух из-за изобилия личного автотранспорта становится всё хуже и хуже. Выход при этом – как минимальное улучшение среды, - очевиден, и вроде бы в этом направлении недавно городские власти тоже начали работать. Кое-где на пешеходных частях улиц появились саженцы деревьев. Причём даже там, где их никогда не было (вопрос, насколько они там приживутся – это вопрос времени).

Но давайте рассуждать конкретнее. Есть определённое количество домов на квадратный метр в нашем Центральном округе. Есть нормы инсоляции (освещения естественным, солнечным светом), есть наконец, очевидные пространственные нормы – где строить можно, а где уже нельзя, не втиснешь.

И вот, хочу вам привести пример – замеченное на недавней прогулке. Не на Таганке, где мы вели аналогичный бой, - на Цветном бульваре. Стоит там со стороны Садового кольца у эстакады, если ехать от Сухаревской к Самотёке, этакая давняя серя «дура», долгострой лужковской поры. Здание, вполне построенное и даже местами отделанное стёклами, но – находящееся на стадии недостроя. Здание это по наведённым мной справкам – строила такая общественная организация, как «Женщины России». Но, видимо, материнский капитал тут быстро кончился, а лицо организации, Эллина Быстрицкая – не может монетизировать свою советскую кинославу, чтобы стройку закончить. Я заглянул во дворы, пытаясь навести справки о здании, и от охранников соседней-то стройки всё и узнал…

Но – соседняя стройка! Точнее – планирующееся «уплотнение» меня взбесило уж просто окончательно. Там и так Московский кредитный банк, что строился на месте прежнего жилого здания оттяпал часть двора под многоэтажный гараж. Этот гараж почти упирается в «Женщин России» (на фото). Так вот, что самое интересное: на месте долгостроя «Женщин России» раньше-то была детская площадка! И деревья были. Теперь там – как в каменных джунглях, место скрипучих качелей и старых тополей занял долгострой, но единственный ещё открытый участок земли, где мог бы расположиться хоть какой-то «компенсационный» скверик… собираются тоже застроить. Апарт-отель тут хочет выстроить Департамент городского имущества – в рамках программы «Инвестиционная привлекательность Москвы».

Вид с Садового Кольца, правее от центра вдали - бывший комплекс "Литературной Газеты", включавший типографию (кирпичная часть)

Но вы взгляните на фотографии – что ещё тут можно строить? Сюда уже свет дневной не пробивается. Бывшая «Литературная газета», а точнее здание её, сданное в субаренду офисному планктону тоже не имеет перед собой зелени – остатки советского озеленения лишь чахло выглядывают из палисадника «Нашего современника». Всё это, если вам стало интересно, вы найдёте по адресу Цветной бульвар, дом 32 (строений там много – 1,2,3, а хотят втиснуть ещё и 4!).

Мне даже работников МКБ стало жалко, ведь и им полезно солнышко видеть! А если тут окно-в-окно выстроят вот эти господа с плаката отель – так это какое-то Чикаго получится или даже Нью-Йорк. Как рассказали охранники планирующейся стройки, тут была небольшая типография в стареньком одноэтажном доме. Его снесли пару лет назад – но куда ж тут лепить очередную домину? Тут обязан быть сквер – вместо того, что был вырублен ради «Женщин России», которые, тем более, так изуродовали «инвестиционную привлекательность» в этом квартале.

Деревья тыкают на Маяковской той же – прямо в асфальт, надеясь, что они прорастут. Новые деревья – и эти посадки весьма затратны. Так почему бы не пересмотреть идиотские проекты, по которым несчастный участок земли, и так уже перенаселённый офисами, должен вынести очередной объект ради комфорта гостей столицы, а точнее – прибыли неизвестно кого. Скверы, которые на всём протяжении от Самотёчной площади до Малого Сухаревского переулка – теперь большая редкость, - отчего бы их не возродить там, где ещё можно?

Ведь вырастить тут, на вполне подходящем месте, деревья, сделать здесь газоны и детскую площадку – это не чья-то корысть, это всем нам нужно. Да и, зная теперь историю этого квартала – мы просто обязаны вернуть детям то, что украл и продолжает у них красть капитализм!

Мы рассуждаем не праздно и не «радужно» - у нас и у наших детей (а так же учащихся школы напротив) на Таганской улице уже украли прекрасный сквер с берёзами ради торгового центра. Ради обычной бессмысленной махины, кому-то приносящей прибыль. Тогда протесты жителей Таганки всколыхнули многие политические силы, на защите этого маленького, но дорогого, символичного участочка земли и зелени – объединились и левые, и правые, и Союз коммунистической молодёжи, и АКМ (Левый Фронт), и крайний монархист Юрий Падалко, оказывавший нам важную юридическую помощь. Но тогдашний префект Байдаков перехитрил столько народу – стройка-то явно «крышевалась» им, а ООО «Дженерал Центр» была лишь подставной фирмочкой самих местных властей. Ничего личного, только бизнес…

Может, пора этому положить конец – у себя проиграли бой, так может, спасём Цветной?

От снега - до пустующих стен "Женщин России" - вот это могло бы стать сквером, единственным на 200 метров в квартале!