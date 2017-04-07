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Московский листок

В Петербурге задержали двух несостоявшихся смертников по делу о теракте в метро

Опубликовано 07.04.2017 в разделе комментариев 1

В Петербурге задержали двух несостоявшихся смертников по делу о теракте в метро

У задержанных накануне делу о теракте в петербургском метро обнаружили самодельное взрывное устройство, аналогичное тому что было найдено на станции метро "Площадь Восстания", сообщает газета "Коммерсант". Правоохранители не исключают, что среди задержанных находятся два несостоявшихся смертника. Для одного из них Джалилов принес вторую бомбу в метро, а другой, возможно, собирался совершить самоподрыв на траурных мероприятиях по жертвам теракта.

Всего в рамках дела были задержаны восемь человек – шесть в Санкт-Петербурге и двое в Москве. Ими оказались Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков. Большинство из подозреваемых являются земляками Акбаржона Джалилова — этнического узбека, ранее проживавшего в киргизском городе Ош.

По данным источников издания, одна из петербургских квартир, в которой силовики провели обыски, использовалась под цех по изготовлению бомб и склад оружия. Из нее были изъяты готовое к использованию СВУ в корпусе из-под огнетушителя, самодельная взрывчатка, оружие, боеприпасы и экстремистская литература. Причем, как сообщили в СКР, СВУ было аналогично тому, что 3 апреля нашли и обезвредили на станции метро "Площадь Восстания". Более того, его компоненты совпадали с теми, что остались в квартире на Гражданском проспекте, снимаемой Джалиловым.

По версии следователей, Джалилов должен был занести в метро два СВУ, приводящихся в действие нажатием кнопок. Одно предназначалось ему самому, а второе — подельнику, с которым они собирались устроить двойной теракт в метрополитене. Однако сообщник по какой-то причине на встречу не прибыл. Тогда Джалилов, избавившись от лишней бомбы на "Площади Восстания", со второй в рюкзаке сел в поезд, где вскоре и совершил самоподрыв, жертвами которого стали 14 человек, а еще 50 получили ранения.

Его соратники, очевидно, готовились к новому взрыву с использованием третьей бомбы. Поскольку транспортные объекты к тому времени были взяты под усиленную охрану сотрудниками правоохранительных органов, новый смертник мог устроить взрыв в других местах массового скопления людей, например, недалеко от места траурных мероприятий в память о жертвах уже состоявшегося теракта.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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А как же украинский след? написал 07.04.2017 10:55
Баранов срочно должен развенчать этот фсбэшный фейк.
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