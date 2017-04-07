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Московский листок

Власть Дагестана назвала "уродами" и "зверями" протестующих дальнобойщиков

Опубликовано 07.04.2017 в разделе комментариев 0

протест позор дагестан дальнобойщики
Власть Дагестана назвала "уродами" и "зверями" протестующих дальнобойщиков

Советник министра печати и информации Дагестана Руслан Акаев в крайне жесткой форме раскритиковал действия местных дальнобойщиков, которые протестуют против системы "Платон". На своей странице в Facebook он назвал их "зверями" и обратился к сотрудникам Нацгвардии с призывом "кромсать этих уродов-дальнобойщиков". Вскоре чиновник удалил свой пост, однако пользователи соцсетей к тому моменту успели сделать скриншоты. 

Акаев рассказал, что из-за очередной акции дальнобойщиков против системы "Платона" он попал в "небывалую пробку". По его словам, на его глазах одной из пассажирок маршрутки, застрявшей в пробке, стало плохо. "Скорая не могла пробиться. Крики грудных детей, пассажиров легкового транспорта", - написал советник министра. 

Он обвинил дальнобойщиков в том, что они "заставляют страдать ни в чем не повинных граждан. При этом Акаев признал, что сам не является "фанатом системы "Платон". "Нацгвардия! Кромсайте этих уродов-дальнобойщиков! Не оставляйте от них камня на камне! Конфискуйте транспорт! Разбивайте их наглые рожи! Защитите народ! Прошу вас!" - говорилось в эмоциональном посте Акаева.

Протест дальнобойщиков в Дагестане - самый массовый среди акций против системы "Платон", проходящих с 27 марта по всей России, в частности в Волгограде, Астрахани, Баксане и Северной Осетии. 

31 марта дагестанских дальнобойщиков взяла в кольцо Росгвардия, заблокировав планировавшийся автопробег, однако затем отошла на несколько километров, оттянув за собой бронетранспортеры. Заместитель министра транспорта республики Якуб Худжаев после этого пообещал "в ближайшее время" организовать встречу с руководством республики. 

Накануне в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали организатора Объединения перевозчиков Республики Дагестан Рустама Малламагомедова на выходе с пресс-конференции, посвященной забастовке дальнобойщиков. Позднее активист был отпущен на свободу. 

22 февраля Малламагомедова задерживали в связи с тем, что он сам или его машина якобы находились в розыске. Спустя 13 часов после задержания он был отпущен. Аналогичные методы использовались против лидера петербургского Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина, который 27 марта был задержан по дороге на бессрочную акцию протеста и доставлен в суд за езду без прав. О том, что его лишили прав, лидер дальнобойщиков узнал утром перед самым началом акции.

Напомним, 4 мая в Москве в Хохловском переулке сотрудники правоохранительных органов задержали организатора Объединения перевозчиков Республики Дагестан Рустама Малламагомедова на выходе с пресс-конференции, посвященной забастовке дальнобойщиков, сообщает "Новая газета". 

Уточняется, что он был задержан на выходе из медиацентра издания. Двое оперативников в штатском ожидали окончания пресс-конференции, в которой принимал участие он и другие представители объединений дальнобойщиков. 

Представившись сотрудниками московского Уголовного розыска, но не предъявив оснований, они сообщили, что Малламагомедов задержан и будет направлен в районный отдел полиции. Затем подъехала тонированная Lada Largus без номерных знаков, в которой оперативники увезли задержанного.

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"Люди в штатском" задержали лидера дальнобойщиков после пресс-конференции, посвященной протестам против "Платона"



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