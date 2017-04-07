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Московский листок

Полиция задержала организатора взрыва у школы в Ростове-на-Дону

Опубликовано 07.04.2017 в разделе комментариев 0

Полиция задержала организатора взрыва у школы в Ростове-на-Дону

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что причиной взрыва в Ростове-на-Дону стал бытовой конфликт, злоумышленник задержан. "В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ и МВД было установлено, что взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону. Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления. Предпринятыми мерами было оперативно установлено место нахождения преступника, который задержан", - говорится в сообщении НАК. В НАК подчеркнули, что данный случай не является терактом и относится к общеуголовным.

В свою очередь, в СК назвали имя злоумышленника – им является 46-летний житель Ростова-на-Дону Эдуард Шарапов. Следователи отмечают, что вероятным мотивом покушения могла стать ревность к женщине.

«С пострадавшим у него были длительные неприязненные отношения на почве ревности к женщине», - цитирует представителя СК ТАСС.

Сообщается, что мужчина изучил маршрут своей жертвы, после чего оставил самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик на пути следования своего соперника, оставив его включенным, чтобы тот обращал на себя внимание.

Как сообщалось, взрыв произошел утром 6 апреля рядом с одной из школ города. Сторож обнаружил бесхозный пакет, лежащий на улице. Среди вещей там оказался фонарик, который при включении взорвался. Мужчина был госпитализирован, ему оторвало кисть на одной руке и три пальца на другой.

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