Игиловцы возобновили наступление на Хомс при ракетной поддержке США

По меньшей мере четверо сирийских военнослужащих погибли во время ракетного обстрела американскими силами аэродрома Шайрат в провинции Хомс, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на Сирийский совет по надзору за правами человека.

Источники правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, сообщают, что один из погибших был офицером сирийских ВВС. "Авиабаза почти полностью разрушена, взлетно-посадочная полоса, хранилища топлива и средства ПВО разнесены в клочья", - говорится в сообщении.

Губернатор провинции Хомс Талал Барази дал противоречивые комментарии по поводу последствий ракетного удара. Как отмечает Al Arabiya, в комментарии AFP он сообщил о том, что есть погибшие и раненые, отметив, что их число уточняется, потому что авиабаза охвачена огнем. После этого в разговоре с Reuters Барази заверил, что ракетный удар не вызвал "больших человеческих жертв", причинив в первую очередь материальный ущерб.

BBC со ссылкой на сирийскую армию сообщает о шести погибших.

В комментарии РИА "Новости" Талал Барази уточнил, что авиабаза сирийских ВВС Шайрат, которая была разрушена ракетными ударами США, играла основную роль в поддержке правительственных сил в борьбе с исламистами в провинции Хомс.

"Сирийская армия и вооруженные силы противостоят терроризму, особенно на востоке Хомса. И в последнее время достигнуты значительные успехи, были освобождены газовые месторождения и город Пальмира с окрестностями. Эта военная база к востоку от Хомса играет основную роль в поддержке боевых операций, особенно в восточной части Хомса", - сообщил губернатор.

По мнению Барази, атака на авиабазу является прямой поддержкой терроризма, так как удары нанесены по сирийской армии с целью ее ослабления в противостоянии ИГ (запрещённой в РФ).

"Это нападение - настоящий международный террор. Нанесен материальный ущерб, однако рано говорить об оценках. И хочу подчеркнуть, что ущерба боевому духу нет - в том смысле, что Сирия, сирийская армия продолжит борьбу с терроризмом и война против террора в Сирии продолжается", - заверил губернатор сирийской провинции.

Добавим, по информации "Аль-Масдар", после ракетного удара США по авиабазе, рано утром 7 апреля, боевики "Исламского государства" начали мощное наступление в восточной части провинции Хомс. Они штурмовали КПП неподалеку от имеющего стратегическое значение города Аль-Фургала. Военные источники "Аль-Масдар" полагают, что без поддержки с воздуха ситуация может ухудшиться в ближайшие часы.

Напомним, в конце февраля военные сирийской правительственной армии заняли стратегически важную высоту к юго-востоку от Пальмиры, выбив боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ), передает SANA со ссылкой на военный источник.

Сирийские военные взяли под контроль господствующую в горном районе Эль-Хаяль высоту 939,5, говорится в сообщении. Собеседник агентства отметил, что бойцам сирийской армии оказывали поддержку союзные отряды ополчения.

По словам источника, было ликвидировано большое количество террористов ИГ, а также оружие, боеприпасы и транспортные средства.

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