Скорбеть в Москве сгоняли небесплатно

Множество участников массового митинга-концерта в центре Москвы 6 апреля в память о погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга пришли на это мероприятие по просьбе своего руководства или за деньги, выяснили журналисты. Подборку статей на эту тему публикуют "Заголовки".

По данным столичного главка МВД , в акции приняли участие более 50 тысяч человек. Вместе с тем, по словам двух организаторов мероприятия, около 15 тысяч человек были платной массовкой, сообщает РБК. Объявления о наборе участников за деньги появилось в социальных сетях 5 апреля, а откликнувшихся людей разделяли на группы по возрасту - примерно по 50 человек в каждой, говорится в публикации.

Участники одной из групп, куда попали люди от 17 до 27 лет, рассказали, что организаторы раздали им накидки и флаги с символикой Казачьей партии РФ. "План такой: мы идем на концерт колонной, там кружимся вокруг такого человека с усами, Константинова (председателя Казачьей партии Николая Константинова), когда он уходит - и мы уходим, - цитирует агентство инструктаж организатора массовки, некую Ирину. - Получаем деньги за отданный гражданский долг, об этом особо не распространяемся". За участие в мероприятии платили по 500 рублей, сообщается в статье.

Также агентство отмечает, что большинство участников акции отказывались отвечать на вопрос, почему они решили прийти на митинг и как узнали о его проведении, отворачивались или отходили в сторону. Но нашлись и откровенные. "Нас руководство попросило прийти на митинг", - цитирует агентство одну из участниц акции. "Я бы на митинг, возможно, и так пошел, но сегодня предложили уйти с работы пораньше, так что точно пошел", - сообщил другой участник.

"Московский комсомолец" рассказывает, как корреспондент газеты решила откликнуться на такое объявление о наборе массовки: "Друзья! Приглашаем всех желающих 6 апреля на концерт, посвященный памяти погибших в питерском теракте. Возраст от 14 до 75 лет. Сбор в 15:30, метро Лубянка, в центре зала, подходим к табличке ЕЛЕНА. Компенсация проезда 400 руб. Форма одежды: по погоде".

После прихода на место встречи выяснилось, что надо регистрироваться на форуме, а при встрече говорить пароль. Как объяснила журналистке некая пенсионерка, надо попасть в обойму и чтобы эта Елена тебя запомнила и хорошо относилась - тогда всегда будет брать. "Любимчикам она вообще сама звонит или в WhatsApp кидает место встречи и гонорар. Так же, как и на другие массовки", - цитирует издания откровения бабули. Однако в этот раз Елена не пришла, отмечается в статье.

Аналогичные мероприятия под лозунгом "Питер - мы с тобой" состоялись 6 апреля во всех крупных городах России.

Тем временем сотрудники Следственного комитета (СК) России задержали подозреваемого в призывах, к организации массовых беспорядков в центре Москвы в воскресенье, 2 апреля. Как пояснили в ведомстве, по подозрению в "совершении указанного преступления" был задержан мужчина 1992 года рождения, передает ТАСС.

Старший помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова пояснила, что задержание проводили следователи ГСУ совместно с сотрудниками ГУ МВД по Москве.

"Следователями проведены обыски по месту жительства фигуранта, в ходе которых изъята многочисленная компьютерная техника и электронные устройства, используемые для передачи и распространения информации, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - резюмировала Иванова.

1 апреля стало известно о том, что Следственный комитет возбудил дело о призывах к беспорядкам на несанкционированных акциях протеста 2 апреля. "По версии следствия, 29 марта в сети Интернет, то есть в свободном доступе для неограниченного круга лиц, неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка", - заявили тогда в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ "Призыв к массовым беспорядкам".

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