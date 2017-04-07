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Московский листок

В России наметился кризис перепроизводства жилья

Опубликовано 07.04.2017 в разделе комментариев 1

В России наметился кризис перепроизводства жилья

Объем продаж жилья застройщиками в России за год упал на 15%, с 2,16 до 1,83 трлн рублей, заявил на V Всероссийском совещании по развитию жилищного строительства президент ассоциации "Национальное объединение застройщиков жилья" Леонид Казинец.

"Стоит отметить, что объем продаж застройщиков за последний год упал на 15%. Снизилась и средневзвешенная цена предложения — 1 кв.м подешевел с 68 тыс. рублей до 62 тыс.", - цитирует Интерфакс главу ассоциации.

По его словам, застройщики исчерпали резерв снижения себестоимости строительства жилья, а текущая цена "квадрата" приблизилась к себестоимости строительства. "Дальше снижать цены фактически у застройщиков уже нет возможности", - подчеркнул Казинец.

По его словам, сейчас в России наблюдается затоваривание свободными квартирами. В настоящее время остатки непроданного жилья оставляют 11,6 млн кв м.

Он также отметил, что, по данным ассоциации, за последний год россияне стали покупать более маленькие квартиры. "Согласно нашим исследованиям, за последний год средняя площадь покупаемых квартир снизилась на 6 кв.м — с 55 до 49 кв.м. Людям интереснее функционал и подбор помещений, а не общий метраж", — добавил Казинец.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
РЛМ написал 07.04.2017 12:50
Когда-то, во времена социализма, мы удивлялись сообщениям, что в кап странах простаивают незаселенными сотни тысяч квартир, в то время как многие люди ютятся в трущобах.
Тем удивительнее было, что у нас квартиры шли населению "с молотка" при масштабах строительства, не сравнимых по огромности со строительством в капиталистической России с ее сегодняшним бедственным состоянием ЖКХ.
Уже только в этой плоскости социализм ПРЕВОСХОДИТ несравнимо то, что выстроила ЕдРо под ником "капитализм".
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