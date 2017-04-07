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Московский листок

Трамп разбомбил себя

Опубликовано 07.04.2017 в разделе комментариев 1

путин сирия трамп
Трамп разбомбил себя

Трамп взял и уничтожил сирийскую авиабазу с самолетами и ракетами. Теперь сирийской армии особенно и воевать с ИГ нечем. Они на равных теперь с террористами - те по земле с автоматами бегают, и эти. 

То, что вчерашние слова Трампа о том, что он-де разочарован в Асаде, были замаскированным приказом для американских военных - это вряд ли. Это значит, что у президента США одна внешняя политика, а у "его" военных - совсем другая. Очень напоминает историю с сбитым турецким пилотом Су-24 - навряд ли кто-то может себе представить, что турецкий летчик связался с генштабом, те связались с Эрдоганом и передали пилоту, что "Эрдоган разрешил сбивать".

Мы ведь помним, что после инцидента с самолетом, в котором Эрдоган вынужден был выглядеть полным болваном, произошел переворот, лишь по случайности окончившийся для турецкого лидера более-менее удачно. И в целом понятно, что в Америке полно тех, кто завтра будет приветствовать переворот против Трампа.

Так что еще надо подумать, по кому наносили удар с американских кораблей.

Задумаемся: в ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии. То есть сообщил об этом пост-фактум. И тут два варианта: либо его поставили перед фактом, либо он сам сначала что-то делает, а потом думает. Оба варианта для репутации Трампа явно не очень...

По фактической ситуации приведу слова Саида Гафурова: "Это провокация, и они ее сейчас разворачивают. Пикантность ситуации в том, что Идлиб находится под контролем мятежников. Сейчас там огромное количество исламистских группировок, воюющих между собой: "Аль-Каида" стреляет в ИГИЛ, Сирийская свободная армия, "Братья мусульмане". Конечно, никакого расследования там нельзя провести, даже мало-мальски объективного". Гафуров также отметил, что американцы знают, что у Сирии просто нет химоружия. - "Они прекрасно это знают, поэтому это чистой воды болтовня и всерьез к этому относиться не нужно. Просто это отражение очень сложных, скрытых от нас внутриполитических процессов среди хозяев жизни в США, где многие, в том числе банкиры, оружейники, не очень довольны вот этим доминированием пронефтяной политикой Тиллерсона. Понятно, что никакого расследования там быть не может, поскольку в Идлибе – анархия".

Ключевые слова - сегодня в Идлибе никакое расследование невозможно. Но и без всякого расследования отдается приказ, и не кем-нибудь, а президентом США.

Роль США в мире как единственной мировой сверхдержавы (нам с 2% мирового ВВП лучше всего о себе вообще не напоминать) базируетя не только на ядерном потенциале и 11 авианосных группах, но и на общем согласии считать США мировым арбитром. Это своего рода "общественный договор", на который в очередной раз президент США прилюдно помочился.

Такие вещи обычно не прощаются. Но посмотрим...

Но что теперь делать Путину и находящейся в его временном пользовании Российской Федерации?

Перво-наперво, конечно, надо вспомнить, с чего началась война в Ираке - с ложного обвинения американских спецслужб в наличии у Саддама Хусейна оружия массового поражения. Ирак, достаточно благополучный до того, был разгромлен, Саддам казнен, война там до сих пор продолжается и конца ей не видно.

Пока еще Асада не поволкли на виселицу, срочно надо тащить любых экспертов, журналистов и прочих в Хомс с одним и тем же вопросом - где вы видите хоть что-то, похожее на остатки химического оружия? Асаду лично, лучше с семьей, ходить там и спрашивать - где химическое оружие? Кто пострадал от утечки? Ничего не убирать, ничего не изменять - только показывать и показывать. Всем желающим и не желающим. И предлагать посмотреть на то же самое, но в Идлибе, на свой страх и риск...

И требовать расследования в Совете безопасности ООН. Требовать и добиваться.

А России - требовать санкций в отношении США за грубое попрание международных норм. Где, в конце концов, мандат ООН на нанесение ударов по Сирии? Понятно, что "пошлют", так вот и надо пойти в указанном направлении.

Но главным действующим лицом тут должен быть Асад. Он, а не Путин с Лавровым и поехавшей за "благодатным огнем" в рабочее время Захаровой. В конце концов, у Асада красивая европейская жена - вот ее и показывать. Пусть плачет.

И ждать, когда Трамп отправится вслед за Авраамом Линкольном... Судя по всему, недолго осталось.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Лис написал 07.04.2017 12:51
Ненакрашеный евнух Собчака по фамилии Путин просто в очередной раз утрется и все.Это не школьников дубинками гонять.Ручной обезьянке Хозяев денег и изменнику Советской Родины в отличие от Асада даже показывать некого.
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