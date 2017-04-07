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Московский листок

"Болотный узник" Развозжаев вышел на свободу

Опубликовано 07.04.2017 в разделе комментариев 1

"Болотный узник" Развозжаев вышел на свободу

Оппозиционер Леонид Развозжаев, осужденный по делу об организации беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, покинул колонию в Красноярске, сообщает «Радио Свобода».

На выходе из колонии Развозжаев поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он был в заключении, подчеркнув, что возможно, благодаря этому выжил. Его встречала супруга Юлия.

По его словам, сейчас он намерен поправить свое здоровье. С дальнейшими планами оппозиционер пока не определился.

В последующие два года Развозжаев будет находиться под надзором правоохранительных органов, отмечает «Радио Свобода». Кроме того, ему запрещено посещать массовые акции.

Напомним, в июле 2014 года Мосгорсуд вынес обвинительный приговор координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и попытке организовать аналогичные мероприятия в других городах России. Они были приговорены к четырем с половиной годам колонии.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Прекрасная новость!!!
Лис написал 07.04.2017 14:00
"
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!"Да здравствует пролетарский интернационализм!!!Каждый за всех и все за одного!!!
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