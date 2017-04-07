"Болотный узник" Развозжаев вышел на свободу

Оппозиционер Леонид Развозжаев, осужденный по делу об организации беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, покинул колонию в Красноярске, сообщает «Радио Свобода».

На выходе из колонии Развозжаев поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он был в заключении, подчеркнув, что возможно, благодаря этому выжил. Его встречала супруга Юлия.

По его словам, сейчас он намерен поправить свое здоровье. С дальнейшими планами оппозиционер пока не определился.

В последующие два года Развозжаев будет находиться под надзором правоохранительных органов, отмечает «Радио Свобода». Кроме того, ему запрещено посещать массовые акции.

Напомним, в июле 2014 года Мосгорсуд вынес обвинительный приговор координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и попытке организовать аналогичные мероприятия в других городах России. Они были приговорены к четырем с половиной годам колонии.