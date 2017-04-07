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Московский листок

ФОМ: половина россиян знают о протестных акциях 26 марта

Опубликовано 07.04.2017 в разделе комментариев 0

ФОМ: половина россиян знают о протестных акциях 26 марта

Почти половина россиян (46%) знают о несанкционированных акциях протеста, которые прошли в российских городах 26 марта, а 54% узнали об этом впервые в ходе апрельского соцопроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Как сообщает Интерфакс, осведомленные об этих акциях россияне узнали о них через телевидение (23%), социальные сети (13%) и новостные сайты (9%).

Из тех, кто знает о прошедших акциях, 21% не поддерживает, но и не осуждает их, 13% осуждают, а 8% поддерживают. По их мнению, прошедшие акции спровоцировал фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве (15%), а также в целом недовольство властью (5%).

15% россиян считают, что организаторы протестов руководствовались стремлением изменить ситуацию в стране к лучшему. Иного мнения придерживаются 9% - они полагают, что инициаторы митингов стремятся подорвать авторитет власти, создать политическую нестабильность и т.д. Еще 13% респондентов увидели в организаторах митингов стремление к власти (13%) и к саморекламе, пиару (12%).

Отметим, что подсчеты ФОМ в значительной степени рознятся с данными опубликованными накануне "Левада-Центром", согласно которым о несанкционированных акциях протеста осведомлены 61% россиян.

Действия тех, кто вышел на акции, одобряют 38% опрошенных, не одобряют - 39%. Затруднились дать оценку 23% участников опроса.

Большинство тех, кто знает о прошедших акциях, полагают, что причиной выхода людей на улицы стало "накопившееся недовольство положением дел в стране/политикой властей"(38%), стремление выразить протест (22%) и "возмущение коррупцией и несправедливым обогащением тех, кто сейчас находиться у власти" (36%).

 



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