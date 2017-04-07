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Московский листок

Российская "оптимизированная" медицина скатилась до уровня царской России

Опубликовано 07.04.2017 в разделе комментариев 1

Российская "оптимизированная" медицина скатилась до уровня царской России

В 2000–2015 годах количество больниц в России сократилось в два раза, с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., количество доступных коек сократилось в среднем на 27,5%, до 1,2 млн, а в сельской местности почти на 40%, сообщает РБК со ссылкой на исследование Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

В своем докладе «Здравоохранение. Оптимизация российской системы здравоохранения в действии» специалисты отмечают, что, если власти продолжат закрывать больницы такими же темпами, то к 2021–2022 годам количество медучреждений в стране достигнет 3 тыс., то есть уровня царской России в 1913 году.

В своих подсчетах авторы доклада использовали данные Росстата и Счетной палаты за последние 15 лет, то есть период, когда у власти был Владимир Путин, включая его премьерский срок. С выводами экспертов согласился директор фонда независимого мониторинга «Здоровье» Эдуард Гаврилов. По его словам, только с 2013 года мест в больницах стало меньше на 100 тыс.

Тенденцию к уменьшению количества больниц и коек можно было бы оправдать перераспределением ресурсов на уровень поликлиник, указывают в ЦЭПРе, но в России закрываются и они. Их число за период 2000–2015 годов сократилось на 12,7%, до 18,6 тыс. учреждений, а нагрузка возросла с 166 человек в день в 2000 году до 208. «Декларируемого маневра по переносу нагрузки и ресурсов с больниц на поликлиники так и не произошло — ситуация осложнилась как в области стационарного, так и амбулаторного лечения», — делают вывод авторы доклада.

Эксперты также отмечают, что реформа привела к снижению доступности услуг. За 2000–2015 годы увеличилась заболеваемость населения: осложнения при беременности и родах увеличились на 39,1%, выявленные новообразования — на 35,7%, заболевания системы кровообращения — на 82,5%. При этом, авторы доклада попробовали записаться к терапевту в небольшом российском городе, например в Рыбинске Ярославской области. Если бы они были настоящими пациентами, приема врача им пришлось бы ждать 21 день. Кроме того, указывают эксперты, в больницах нет ряда лекарств — анальгина, феназепама, аскорбиновой кислоты и т.д.

Авторы доклада также отмечают проблему недофинансированности российского здравоохранения. Эксперты подсчитали, что реальные расходы в 2017 году снизятся на 6% в сопоставимых с 2015 годом ценах.

Обратили внимание авторы доклада и на оплату труда медперсонала. За час работы врач с учетом всех переработок получает 140 руб., а медработники среднего и младшего звена — 82 и 72 руб. соответственно. «Оплата труда врача в час сравнима, например, с часовой ставкой рядового сотрудника сети фастфуда «Макдоналдс» (около 138 руб.). Администратор кафе данной сети получает уже порядка 160 руб. в час, то есть больше квалифицированного врача с высшим образованием», — замечают в ЦЭПРе.

Тарифы ОМС не покрывают реальных затрат на оказание медицинской помощи, указывают в ЦЭПРе. Например, базовый анализ крови стоит около 300 руб., тогда как по ОМС поликлиники получают за него в среднем 70–100 руб. Из-за этого растет объем платных услуг: так, с 2005 по 2014 год он увеличился с 109,8 млрд до 474,4 млрд руб.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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гарант гарантирует уничтожение медицины в РФ?
стоик 666 написал 07.04.2017 15:33
гарант гарантирует полное народозамещение РФ ?
для того и поставлен CIA ?!
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