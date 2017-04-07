Неофеодальный Казахстан продолжает сажать лидеров рабочего движения

7 апреля в здании специализированного уголовного алматинского районного суда №2 г. Астаны был озвучен приговор в отношении инспектора по труду и заместителя председателя Конфедерации неависимых Профсоюзов РК Нурбека Кушакбаева. Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с выплатой ущерба в размере 25 млн.тенге. Это политический приговор является приговором всему рабочему классу Казахстана, так как отныне все заявления и обсуждения проведения забастовок становятся уголовно наказуемыми!

Судья Айжан Кульбаева результативную часть приговора, где было сказано следующее: «Кушакбаева Нурбека Жаксылыковича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 402, частью 2, и назначить наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с лишением права заниматься общественной деятельностью сроком до двух лет. Отбывание лишения свободы назначить в исправительной колонии общего режима, срок отбывания исчислять с 20 января 2017 года»

Примечательно то, что Нурбека Кушакбаева осудили по статье 402 уголовного кодекса «Действия, провоцирующие к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной». Эта статья, помимо 174 статьи, карающей за «разжигание социальной розни», конкретно направлена против рабочего движеня и активистов тех трудовых коллективов, которые приняли участие в забастовках, которые все априори в Казахстане являются «незаконными».

В действительности Нурбек Кушакбаев осужден за свою профсоюзную деятельность, так как выступал против произвола работодателей и вместе со своими товарищами требовал отмены решения суда от 4 января этого года о ликвидации Конфедерации Независимых Профсоюзов РК. Как известно 5 января началась голодовка протеста нефтяников «Oil Construction Company» в Мангистауской области, требовавшие как раз отмены этого решения суда. Выходит, что Нурбек Кушакбаев пострадал в борьбе за свободу профсоюзной деятельности.

20 января Нурбека и коллегу председателя профсоюза «Oil Construction Company» Амина Елеусинова арестовали и в наручниках под конвоем на самолете доставили в СИЗО Астаны. На следующий день был арестован и опечатан офис профсоюза в Актау, а несколько десятков рабочих активистов были уволены и оштрафованы за участие в массовой голодовке. Таким образом власти стремились подавить акцию протеста, к которой присоединялись все новые промыслы и прелприятия Мангистауской области.

Мы должны все вместе выступить против этих репресий и начать кампанию с требованием освобождения Нурбека Кушакбаева, отмены статей Уголовного Кодекса, которые карают за забастовки и митинги в защиту трудовых, социальных и полиических прав.

В этой ситуации у рабочего движения остается только политический путь борьбы с режимом Назарбаева, чтобы освободить своих лидеров и уничтожить систему социального рабства!

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