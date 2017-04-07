Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма: есть жертвы

В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел на пешеходной улице Дроттнинггатан у торгового центра Ahlens Mall. В результате наезда по меньшей мере три человека погибли, есть раненные.

По словам очевидцев, грузовик врезался в гуляющих людей на большой скорости. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. На тротуаре, по их словам, лежали несколько человек.

В настоящее время полицейские оцепили улицу. К месту происшествия подъехали кареты скорой помощи.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен уже назвал инцидент с грузовиком терактом. "Швеция подверглась атаке. Все указывает на то, что это была террористическая атака", - заявил премьер в ходе пресс-конференции.