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Московский листок

Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма: есть жертвы

Опубликовано 07.04.2017 в разделе комментариев 2

В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев. Инцидент произошел на пешеходной улице Дроттнинггатан у торгового центра Ahlens Mall. В результате наезда по меньшей мере три человека погибли, есть раненные.

По словам очевидцев, грузовик врезался в гуляющих людей на большой скорости. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов. На тротуаре, по их словам, лежали несколько человек.

В настоящее время полицейские оцепили улицу. К месту происшествия подъехали кареты скорой помощи.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен уже назвал инцидент с грузовиком терактом. "Швеция подверглась атаке. Все указывает на то, что это была террористическая атака", - заявил премьер в ходе пресс-конференции.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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в Москве ежедневно ужратые ИГИЛбайтеры на самосвалах давят массово
оставшихся русских написал 07.04.2017 17:04
и никто об этом не пишет.
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в Москве ежедневно ужратые ИГИЛбайтерыа самосвалах давят массово
оставшихся русских написал 07.04.2017 17:02
и никто об этом не пишет.
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