Госдума ужесточила наказание для болельщиков-нарушителей

Госдума утвердила в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий ответственность болельщиков за нарушение правил поведения на спортивных соревнованиях, передает Интерфакс.

Согласно документу, в случае грубого нарушения правил поведения зрители могут быть оштрафованы на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей либо арестованы на срок до 15 суток с установлением запрета посещать официальные спортивные соревнования на срок от одного года до семи лет. При отказе соблюдать запрет штраф может возрасти до 50 тысяч.

Если такое нарушение допустил иностранец, то он будет наказываться таким же штрафом либо арестом на срок до 15 суток с последующим выдворением из страны. Кроме того, нарушителям-иностранцам могут запретить въезд в Россию во время международных соревнований, в том числе и в тех случаях, когда есть информация о том, что они нарушали порядок на массовых мероприятиях за пределами России.

Под грубым нарушением правил поведения зрителей понимается нарушение, которое создает угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории, а также нарушения, повлекшие приостановление или прекращение состязания.