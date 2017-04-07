Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Госдума ужесточила наказание для болельщиков-нарушителей

Опубликовано 07.04.2017 в разделе комментариев 0

Госдума ужесточила наказание для болельщиков-нарушителей

Госдума утвердила в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий ответственность болельщиков за нарушение правил поведения на спортивных соревнованиях, передает Интерфакс.

Согласно документу, в случае грубого нарушения правил поведения зрители могут быть оштрафованы на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. рублей либо арестованы на срок до 15 суток с установлением запрета посещать официальные спортивные соревнования на срок от одного года до семи лет. При отказе соблюдать запрет штраф может возрасти до 50 тысяч.

Если такое нарушение допустил иностранец, то он будет наказываться таким же штрафом либо арестом на срок до 15 суток с последующим выдворением из страны. Кроме того, нарушителям-иностранцам могут запретить въезд в Россию во время международных соревнований, в том числе и в тех случаях, когда есть информация о том, что они нарушали порядок на массовых мероприятиях за пределами России.

Под грубым нарушением правил поведения зрителей понимается нарушение, которое создает угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории, а также нарушения, повлекшие приостановление или прекращение состязания.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за теракт в питерском метро?:
Результаты
Интернет-ТВ
БТРы против дальнобойщиков
БТРы против дальнобойщиков
07.04.2017
Со следствием что-то не то...
Со следствием что-то не то...
07.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Госдума ужесточила наказание для болельщиков-нарушителей (0)
Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма: есть жертвы (3)
Неофеодальный Казахстан продолжает сажать лидеров рабочего движения (0)
Российская "оптимизированная" медицина скатилась до уровня царской России (4)
ФОМ: половина россиян знают о протестных акциях 26 марта (0)
"Болотный узник" Развозжаев вышел на свободу (1)
Трамп разбомбил себя (44)
В России наметился кризис перепроизводства жилья (16)
Скорбеть в Москве сгоняли небесплатно (6)
Игиловцы возобновили наступление на Хомс при ракетной поддержке США (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Oсетинскoе
Дарья Митина Дарья Митина: С вoзвращением, дoрoгoй тoварищ!
Максим Калашников Максим Калашников: Кремлёвская пропаганда придумывает оправдания для ракетных ударов Трампа
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Руководителю краснодарских нацболов Хубаеву угрожает повторное наказание
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Зверь по-прежнему ест человечину", это об Америке, читайте !
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss