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Московский листок

Медведев: Трамп фактически поставил США на грань войны с Россией

Опубликовано 07.04.2017 в разделе комментариев 7

Медведев: Трамп фактически поставил США на грань войны с Россией

Ракетный удар США по авиабазе в Сирии был нанесен в" жестком противоречии с нормами международного права" и "на грани боевых столкновений с Россией", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом – ИГИЛ («Исламским государством») администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН. С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США. На грани боевых столкновений с Россией. Никто не преувеличивает ценности предвыборных обещаний, но все же есть пределы приличия. За ними – абсолютное недоверие. Что совсем печально для наших вконец испорченных отношений. И конечно, отрадно для террористов.", - написал Медведев на своей странице в фейсбуке.

По словам премьер-министра, "вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом – ИГИЛ («Исламским государством») администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии".

"Сразу после его избрания я заметил, что все будет зависеть от того, как быстро сломает предвыборные установки Трампа существующая машина власти. Ей понадобилось два с половиной месяца", - отметил Медведев.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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(без названия)
ес написал 07.04.2017 20:13
"Сразу после его избрания я заметил, что все будет зависеть от того, как быстро сломает предвыборные установки Трампа существующая машина власти. Ей понадобилось два с половиной месяца", - отметил Медведе
***
Интересно, заметил ли это Трамп.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 07.04.2017 19:58
Этому Митьке-виноградарю трепаться, словно с горы катиться.
.
Лучше бы сразу сказал, сколько он со своим фюрером, за счет разорения оккупированной РСФСР отслюнявит своим заокеанским хозяевам средств из нашего бюджета на субсидирование бюджетного дефицита США?
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(без названия)
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 07.04.2017 19:57
Вот как Димону в тюрьму не хочется.что готов даже войну с Америкой развязать!Может дать ему в руки автомат и отправить в Сирию,пусть покажет,как это делается?
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(без названия)
теперь написал 07.04.2017 19:46
Трампу -каюк!!!
С САМИМ ДИМОНОМ связался!!!
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(без названия)
стоик710 написал 07.04.2017 19:25
карлик Айфончик родил очередную глупость?
.
Хоть бы с женой иногда советовался?
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(без названия)
Пахом написал 07.04.2017 19:25
Как это до сих пор Димона айфон ебом не токнул?
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стоит ли развязывать войну с США из-за Сирии?!
Виктор написал 07.04.2017 19:21
За каким хреном России вообще необходимо там учавствовать?
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