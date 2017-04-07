Медведев: Трамп фактически поставил США на грань войны с Россией

Ракетный удар США по авиабазе в Сирии был нанесен в" жестком противоречии с нормами международного права" и "на грани боевых столкновений с Россией", заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом – ИГИЛ («Исламским государством») администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии. В жестком противоречии с нормами международного права, без одобрения ООН. С нарушением собственных процедур, устанавливающих необходимость предварительного уведомления Конгресса о военной операции, которая не связана с нападением на США. На грани боевых столкновений с Россией. Никто не преувеличивает ценности предвыборных обещаний, но все же есть пределы приличия. За ними – абсолютное недоверие. Что совсем печально для наших вконец испорченных отношений. И конечно, отрадно для террористов.", - написал Медведев на своей странице в фейсбуке.
По словам премьер-министра, "вместо растиражированного тезиса о совместной борьбе с главным врагом – ИГИЛ («Исламским государством») администрация Трампа доказала, что будет яростно вести борьбу с законным правительством Сирии".
"Сразу после его избрания я заметил, что все будет зависеть от того, как быстро сломает предвыборные установки Трампа существующая машина власти. Ей понадобилось два с половиной месяца", - отметил Медведев.
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ес написал 07.04.2017 20:13
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Интересно, заметил ли это Трамп.
Василий(4) написал 07.04.2017 19:58
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Лучше бы сразу сказал, сколько он со своим фюрером, за счет разорения оккупированной РСФСР отслюнявит своим заокеанским хозяевам средств из нашего бюджета на субсидирование бюджетного дефицита США?
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 07.04.2017 19:57
теперь написал 07.04.2017 19:46
С САМИМ ДИМОНОМ связался!!!
стоик710 написал 07.04.2017 19:25
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Хоть бы с женой иногда советовался?
Пахом написал 07.04.2017 19:25
Виктор написал 07.04.2017 19:21