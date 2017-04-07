Думаки пригорюнились: Папа Зю скинул на Жириновского ответственность за "трампнашизм"

Российские политики изменили свое отношение к президенту США Дональду Трампу после его приказа о ракетной атаке на базу сирийских правительственных ВВС в провинции Хомс. Если в день победы Трампа на президентских выборах депутаты Госдумы аплодировали и пили шампанское за его здоровье, то теперь лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов призвал коллег покончить с "трампоманией", в развязывании которой он обвинил Владимира Жириновского.

По мнению лидера коммунистов, "трампомания", которую "гнал Жириновский", не подтвердилась и "не могла подтвердиться", передает РБК. Стратегия Америки за 200 лет не менялась, а в ее основе лежала "экспансия" и "активные провокации", подчеркнул Зюганов. При этом он отметил, что "провокация США в Сирии" является "началом крупномасштабной войны".

"Они даже не посоветовались со своим конгрессом, хотя они должны были получить санкцию на такую военную операцию. Вы видите сплошные шарахания господина Трампа - то он в ходе предвыборной кампании все говорил, что готов вместе бороться против терроризма, потом - встречаться, потом три дня назад заявлял, что им надо взаимодействовать с Башаром Асадом и искать решения, прошло 48 часов, и принимается решение о несанкционированной военной операции, которая может перерасти в военный пожар", - резюмировал лидер КПРФ.

На фоне бомбардировок США в Сирии журналисты обратили внимание на то, что ранее, еще до президентских выборов, Трамп неоднократно критиковал действия предыдущего главы государства Барака Обамы на Ближнем Востоке. В частности, посредством соцсети Twitter, Трамп неоднократно заявлял о недопустимости нанесения ударов по Сирии со стороны США.

"Президент Обама, не надо атаковать Сирию. В этом нет плюсов, зато есть впечатляющие минусы. Приберегите порох для другого дня!" - написал Трамп 7 сентября 2013 года. Двумя днями позже он вновь повторил призыв не осуществлять атаки на Сирию, поскольку они "не принесут ничего, кроме бед для США". Кроме того, Трамп призывал Обаму "забыть о Сирии и сделать Америку снова великой".

При этом еще несколько лет назад Трамп был уверен в том, что США вообще не стоит вмешиваться в ситуацию в Сирии. "Нам надо держаться подальше от Сирии, эти "повстанцы" такие же плохие, как и нынешний режим. Что мы получим в обмен на потраченные миллиарды долларов и жизни наших погибших? Ноль", - писал он в июне 2013 года.

В августе того же года Трамп подчеркивал, что Обама обязан получить разрешение конгресса перед тем, как вести военные действия в Сирии. "Будет большой ошибкой, если он этого не сделает", - писал тогда Трамп, который спустя четыре года уже сам, будучи главой Белого дома, не стал спрашивать разрешения у конгресса перед бомбардировками в Сирии.

Утром 9 ноября прошлого года по московскому времени, когда на восточном берегу США была еще ночь после президентских выборов, депутаты Госдумы встретили новость о победе Трампа аплодисментами. Таким образом они отреагировали на сообщение, которое передал председатель парламентского комитета по образованию Вячеслав Никонов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал надежду, что после победы Трампа на выборах президента удастся наладить более конструктивный диалог между США и Россией. Он отметил, что нынешние российско-американские отношения "нельзя назвать дружескими".

По его словам, парламент будет "только приветствовать и поддерживать" любые шаги "в этом направлении". Володин подчеркнул, что отношения должны строиться "на базе взаимного уважения и равноправного партнерства", а сотрудничество носить "взаимовыгодный характер". Лишь в этом случае, по мнению председателя Госдумы, можно поднять отношения двух стран "на новый уровень".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время перерыва в заседании и вовсе устроил в Госдуме банкет по случаю победы Трампа. За столом, на котором были колбаса, курица, салат "Оливье", конфеты и шампанское, собрались депутаты от ЛДПР и журналисты. Жириновский, поднявший по случаю торжества пластиковый стаканчик с шампанским, выразил надежду, что Америка теперь будет меньше вмешиваться во внутренние дела России, и сообщил, что потратил на угощение 100 тысяч рублей.

В январе, в день инаугурации Трампа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большой ошибкой позицию отдельных россиян, что избранный президент США - "наш" человек. "Это не наш человек, это человек американский. Это президент Соединенных Штатов Америки. Наверное, самая большая ошибка со стороны западных аналитиков, со стороны некоторых наших политологов полагать, что это наш человек", - подчеркнул он.

От редакции: Мы-то с самого начала пытались одёрнуть наших "высоких" оппонентов - мол, с какого это одночасья стратегический враг, да ещё и классовый, магнат, стопроцентный буржуй, должен быть другом России? Но уверовать - это нынче главная и единственная особенность, функция, которая требуется от всех существ, сидящих на ветвях власти. Не важно - суды это, Госдурочка или Совфед. Сперва они уверовали в государя Путина, теперь вот хотели так же, абсурдно и необъяснимо уверовать в Трампа - да факты и террористические акты что-то не подтверждают "бытия божия"... Грустно так обманываться - но работа у думаков такая, не только самим обманываться, но и обманывать народ, им за это хорошо платят из кармана народа кремлёвские распорядители. А работа это ответственная. Поддерживать собой режим мультимиллиардеров, которые конечно же хотели бы дружить с Трампом и США, поскольку, как и некоторые, самые верующие думаки, хранят там свои сбережения...

Впрочем, верования эти - сигнал, что в РФ всё настолько плохо, что веры в одного лишь доброго царя Путина не хватает, нужна ещё вера в более высшую силу. Ну, вот и обломались господа - потому что головой надо пользоваться не для отбивания поклонов. Впрочем, нам ли останавливать этих придурков - которые вот теперь, недавно совсем с гламурной фашисткой Марин Ле Пен полезли фотографироваться, причём и из фракции КПРФ полезли красавцы "засэлфиться"... Ничего - вот когда они после революции будут сидеть по паркам и просить милостыню со словами "подайте бывшему депутату Госдумы", вы им напомните трампнашизм, сэлфи с фашнёй и их же реплики в период предвыборной кампании Трампа, как они забесплатно поработали его пиарщиками в стане потенциального противника...

Д.Ч.

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