Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов об атаке США по военной базе в Сирии

Опубликовано 08.04.2017 в разделе комментариев 1

Российский журналист Анатолий Баранов в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы - Сергей Веселовский. 

Эфир вызвал мощную атаку "возмущенных разумов" с пустыми или полупустыми аккаунтами. И довольно заметный интерес. Мне уже давно не звонили домой по поводу моих выступлений. Тем более, что ничего особенного я не сказал.

Возможно это особенности восприятия "новых русских" из Крыма, такой комплекс неофита - "я уже три года как россиянин, и знаю, как вам всем жить"... По поводу "ремонта" - года три назад отвалилось, и вот лежит, никак руки не дойдут. По поводу моей якобы трусости: я за свою уже довольно долгую жизнь видел столько крови и смерти, что с лихвой хватило бы на несколько жизней. На любой войне гибнут в первую очередь не военные, а самые незащищенные - дети, старики, женщины, в общем мирные граждане. У военного на войне шансов выжить куда больше, как это парадоксально не звучит. Так что я не о себе беспокоюсь.

Украина после Афганистана не знала войны долго, пока россияне умывались кровью в разных конфликтах бывшего СССР. И Донбасс - это далеко не самая страшная и кровавая война последней четверти века. Пока во всяком случае. Не нужно, сидя на диване, подбадривать других идти в атаку. Особенно когда шансов победить нет - в нашей ситуации не проиграть, не подвергнуться полному разгрому - это уже победа. 

Начиная с 1985 года мы уничтожаем свои вооруженные силы и свою оборонную промышленность. Где-то с приходом Путина государственные голоса стали говорить о возрождении армии и "оборонки". Но, увы, только говорить. С советских времен мы не создали ни одного нового танка, ни одного нового истребителя, ни одного нового корабля первого ранга. Только модернизируем старое. Или поражаем вероятного противника своими грандиозными планами, которые пока остаются только на бумаге.

Даже старых типов самолетов мы произвели за последнее десятилетие в несколько раз меньше, чем за такой же период в СССР. Мы потеряли производственные площадки в странах теперешнего "ближнего зарубежья", а новых не создали - и даже имеющиеся производят куда меньше, чем при СССР.

А вот у вероятного противника все совсем иначе. К теме передачи: американский эсминец УРО нанес удар по сирийской авиационной базе сразу 59-ю ракетами "Томагавк" - это в 3 раза больше, чем мы применили наших аналогичных "Калибров" за всю сирийскую кампанию. Так вот, таких эсминцев УРО у ВМС США порядка 70 единиц, и еще примерно столько же у их союзников по НАТО. А у нас аналогичных кораблей где-то 6-7...

Это все к тому, что прежде, чем вопить "шапками закидаем", надо готовиться к войне. Не говорить, что готовимся, а реально делать очень многое. Это реальность. Современные войны выигрывают не солдаты, и тем более не генералы - их выигрывают в конструкторских бюро и на серийных заводах. А с 2% мирового ВВП против 22 процентов - не получится.

Вот примерно так.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Вся Россия написал 08.04.2017 00:50
Тиллерсон: Мы не предупреждали Россию об ударе по базе в Сирии.
Контактов с Москвой, с Владимиром Путиным, не было. Не было их и после осуществления удара. Они (русские) должны говорить сами за себя&#187;. Путин что бы оправдать хоть как то свой провал, выдумал новость что США его предупредили. Если ты - никто и звать тебя никак, то отношение к тебе становится соответствующим. Вне зависимости от того, сколько пальцев на руках и ногах ты сумел загнуть в пацанском жест
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто несет ответственность за теракт в питерском метро?:
Результаты
Интернет-ТВ
Игорь Стрелков: послаблений от Вашингтона не будет
Игорь Стрелков: послаблений от Вашингтона не будет
08.04.2017
Анатолий Баранов об атаке США по военной базе в Сирии
Анатолий Баранов об атаке США по военной базе в Си...
08.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов об атаке США по военной базе в Сирии (1)
Игорь Стрелков: послаблений от Вашингтона не будет (0)
Думаки пригорюнились: Папа Зю скинул на Жириновского ответственность за "трампнашизм" (3)
Медведев: Трамп фактически поставил США на грань войны с Россией (36)
Госдума ужесточила наказание для болельщиков-нарушителей (1)
Грузовик въехал в толпу в центре Стокгольма: есть жертвы (4)
Неофеодальный Казахстан продолжает сажать лидеров рабочего движения (0)
Российская "оптимизированная" медицина скатилась до уровня царской России (4)
ФОМ: половина россиян знают о протестных акциях 26 марта (0)
"Болотный узник" Развозжаев вышел на свободу (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Пoтрясающе интересная беседа, фсем фтыкать!!!
Дарья Митина Дарья Митина: Ширoкoй души челoвек!
Дарья Митина Дарья Митина: Представитель Бoливии в OOН oсвежает память тем, кoму её oтшиблo
Дарья Митина Дарья Митина: ДНР: вчерашний сбoр 30-ти тысяч резервистoв пoд Саур-Мoгилoй
Дарья Митина Дарья Митина: Герoй "24 снега" дoбрался дo Мoсквы!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss