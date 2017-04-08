Анатолий Баранов об атаке США по военной базе в Сирии

Российский журналист Анатолий Баранов в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы - Сергей Веселовский.

Эфир вызвал мощную атаку "возмущенных разумов" с пустыми или полупустыми аккаунтами. И довольно заметный интерес. Мне уже давно не звонили домой по поводу моих выступлений. Тем более, что ничего особенного я не сказал.

Возможно это особенности восприятия "новых русских" из Крыма, такой комплекс неофита - "я уже три года как россиянин, и знаю, как вам всем жить"... По поводу "ремонта" - года три назад отвалилось, и вот лежит, никак руки не дойдут. По поводу моей якобы трусости: я за свою уже довольно долгую жизнь видел столько крови и смерти, что с лихвой хватило бы на несколько жизней. На любой войне гибнут в первую очередь не военные, а самые незащищенные - дети, старики, женщины, в общем мирные граждане. У военного на войне шансов выжить куда больше, как это парадоксально не звучит. Так что я не о себе беспокоюсь.

Украина после Афганистана не знала войны долго, пока россияне умывались кровью в разных конфликтах бывшего СССР. И Донбасс - это далеко не самая страшная и кровавая война последней четверти века. Пока во всяком случае. Не нужно, сидя на диване, подбадривать других идти в атаку. Особенно когда шансов победить нет - в нашей ситуации не проиграть, не подвергнуться полному разгрому - это уже победа.

Начиная с 1985 года мы уничтожаем свои вооруженные силы и свою оборонную промышленность. Где-то с приходом Путина государственные голоса стали говорить о возрождении армии и "оборонки". Но, увы, только говорить. С советских времен мы не создали ни одного нового танка, ни одного нового истребителя, ни одного нового корабля первого ранга. Только модернизируем старое. Или поражаем вероятного противника своими грандиозными планами, которые пока остаются только на бумаге.

Даже старых типов самолетов мы произвели за последнее десятилетие в несколько раз меньше, чем за такой же период в СССР. Мы потеряли производственные площадки в странах теперешнего "ближнего зарубежья", а новых не создали - и даже имеющиеся производят куда меньше, чем при СССР.

А вот у вероятного противника все совсем иначе. К теме передачи: американский эсминец УРО нанес удар по сирийской авиационной базе сразу 59-ю ракетами "Томагавк" - это в 3 раза больше, чем мы применили наших аналогичных "Калибров" за всю сирийскую кампанию. Так вот, таких эсминцев УРО у ВМС США порядка 70 единиц, и еще примерно столько же у их союзников по НАТО. А у нас аналогичных кораблей где-то 6-7...

Это все к тому, что прежде, чем вопить "шапками закидаем", надо готовиться к войне. Не говорить, что готовимся, а реально делать очень многое. Это реальность. Современные войны выигрывают не солдаты, и тем более не генералы - их выигрывают в конструкторских бюро и на серийных заводах. А с 2% мирового ВВП против 22 процентов - не получится.

Вот примерно так.

А.Б.