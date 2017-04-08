Они еще и издеваются...

Госсекретаря Рекса Тиллерсона разочаровала реакция России на атаку Сирии, хотя и не удивила... Но Белый дом не теряет надежды, что ему удастся договориться с Россией о совместной борьбе против террористов в Сирии. "Думаю, может быть разделяемая приверженность разгрому ИГИЛ, а также согласие по поводу того, что травить газом собственный народ нельзя", — сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Я вот даже не понимаю - это такой специфический юмор американский или он серьезно полагает, что из Москвы должно было последовать горячее одобрение?

Но меня с самого начала удивило совсем не это.

Я напомню, а то все позабыли, что Россия ввязалась в войну в Сирии, которая своим чередом шла уже порядком давно, вовсе не из-за каких-то несуществующих своих интересов, а только лишь, чтобы войти в ряд мировых держав, борющихся против "вселенского зла" в лице ИГИЛ, даже упоминать которое в России разрешается с оговоркой, что организация строго запрещена на российской территории.

Хотя, как выяснилось позднее, вселенским злом наши западные визави считают вовсе не Исламское государство (мало ли, Аль-Каеду тоже считали исчадием ада, а теперь с ней сотрудничают), а как раз Российскую Федерацию. Что, в общем, наглядно подтверждают последние события.

А теперь скажите, зачем мы боремся с ИГИЛ? Нам-то оно если и угрожает, то весьма опосредованно. И премного было бы нам благодарно, если бы мы перестали их бомбить в Сирии. Кстати, они бы и от Асада отстали, если б он согласился не отвоевывать те территории, которые он и без того уже не контролирует.

У нас есть свои реальные проблемы. Ну попытались влезть в чужой огород - не сложилось, не оценили. Ну так давайте вылезать.

Что до официального повода к нанесению удара аж 59-ю "Томагавками", приведу мнение Андрея Егорова (а почему именно его, не скажу): "

"Как бывший сержант химических войск, скажу: ни одна из версий произошедшего в сирийском Хан-Шейхуне, до настоящего времени не имеет однозначного подтверждения, равно как и не может быть полностью отвергнута.

Говорю об этом так уверенно, потому что даже 40 лет спустя все эти GB, ацетилхолины с холинэстеразами и устройством химической боевой части ракет Онест Джон прочно в голове сидят. Поневоле запомнишь, на полигоне-то. Жить, знаете ли, хочется.

К словам экспертов в СМИ следует относиться с большой осторожностью: комментарии дают не столько те, кто в теме, сколько желающие комментировать. А там по-разному.

Как по мне, так применение отравляющих веществ в подобного рода конфликтах начисто лишено какого-либо смысла. С обеих сторон. Это если отстранённо, без эмоций и общегуманитарных соображений".

Поскольку тоже изучал соответствующий предмет, отмечу - как-то уж очень быстро было принято решение. Между предполагаемой химической атакой 4 числа и ракетным ударом в ночь с 5 на 6-е слишком мало времени. Нигде нет даже точного указания на применявшееся вещество - как-то невнятно говорят про зарин, но только в силу того, что он стоял на вооружении сирийской армии. А чем на самом деле были отравлены люди - не известно...

Как-то уж очень безоглядно действовала американская армия - ни тебе согласований с Конгрессом, ни тебе иной волокиты. Хотя даже введение полетных заданий сразу в 60 ракет - это задача весьма серьезная, которая заставляет задуматься, а не введены ли они были заранее?

А если все это заранее спланированный спектакль, то зачем обязательно принимать в нем участие?

А.Б.