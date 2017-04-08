В Ростовской области нашли армейскую бомбу вблизи железной дороги

7 апреля, около 6:00 в Ростовской области в селе Развильное Песчанокопского района на железнодорожных путях местные жители нашли бесхозный мешок и сразу же вызвали полицию, рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией. Прибывшие правоохранители в свою очередь оперативно подключили кинологов. Оказалось, что в мешке лежит взрывное устройство.

– По предварительным данным, оно было начинено тремя килограммами тротила, но без проводов. Так что взорвалось бы оно вряд ли, – подтвердил источник из правоохранительных органов корреспонденту 161.ru.

Само изделие сотрудники забрали на экспертизу.

– Рядом с путями у нас находятся детский сад и школы, всех людей оттуда сразу же эвакуировали, – рассказали корреспонденту 161.ru жители села, – движение поездов было приостановлено на некоторое время.

От редакции: Поскольку на снимке явно мина СПМ советского производства, то провода в ней и не нужны.

Но, поскольку неизвестные умельцы прикрутили к ней еще что-то, появились и провода.

СПМ (от Средняя Прилипающая Мина) — советская объектная мина фугасного действия для поражения небронированных объектов, содержащих металлические детали или компоненты (например: ёмкостей, трубопроводов, авиатехники, электроразвязок и гидроарматуры и т. п.)

В сети уже шутят по поводу ревности стрелочника к машинисту - предыдущий теракт в Ростове-на-Дону списали на "бытовуху", в точном соответствии с версией президента Путина, высказанной, правда, после теракта в Петербурге.

Версия же правоохранителей по поводу теракта в Ростове, что, дескать, взрослый, непьющий 46-летний человек, много лет живший с женой, вдруг воспылал страстью к сожительнице приятеля, да настолько сильно, что решил последнего взорвать?.. Шекспир просто курит в сторонке.

И главное, версия нисколько не объясняет нахождения еще двух фонариков, которые были прилюдно подорваны взрывотехниками, после чего "выяснилось", что внутри них как бы "ничего не было".

Следственный комитет Ростовской области грозит наказанием за сообщения о взрывных устройствах

Хорошие, в общем, версии, высокохудожественные. Но имеют право на существование лишь в одном случае - если на 100 процентов есть уверенность, что новых терактов не будет! А если будут, то придется ведь отвечать и за "художественное творчество" вместо оперативно-разыскной деятельности...

Анатолий Баранов: если в сотне километров от Ростова идут боевые действия, как-то странно не связывать взрыв с этим обстоятельством...

Понимаете? Всего в сотне километров идет война, в которой диверсионные группы шастают туда и сюда. И желающих нагадить "клятым москалям" выше крыши.

Кстати, исламский элемент в украинском терроризме совершенно не противоречит общей линии. На Украине совершенно легально действуют радикальные исламистские группы, в том числе запрещенная в большинстве стран Хизб-ут-Тахрир. Не говоря о таких открыто действующих на Украине деятелях, как Ленур Ислямов, не только постоянно угрожающего России террористическими актами, но и имеющего опыт терактов на территории самой Украины (подрыв ЛЭП в Херсонской области и др.).

Но по какой-то абсолютно загадочной причине украинский след в терактах в Петербурге и Ростове даже не обсуждается. И между ними связь тоже не прослеживается...