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Московский листок

А в Ингушетии стреляют в полицаев

Опубликовано 08.04.2017 в разделе комментариев 0

криминал ингушетия полицаи
А в Ингушетии стреляют в полицаев

В Ингушетии в ночь на субботу неизвестные обстреляли патрульную машину с полицейскими. Двое полицейских погибли: один на месте, другой - в больнице. ТАСС сообщает, что ЧП произошло в Маголбеке. "Интерфакс" уточняет, что стреляли недалеко от городского рынка. 

Данные о деталях инцидента расходятся. ТАСС сообщает, что нападавший был один, он стрелял из автоматического оружия по находившимся в машине полицейским. Собеседник "Интерфакса" заявил, что огонь велся с двух сторон, т.е. нападение было организовано группой. 

Первоначально сообщалось о том, что погиб один сотрудник полиции, а его коллегу госпитализировали с ранениями. Однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Напомним, в Астрахани в ночь на четверг, 4-е произошло еще одно бандитское нападение на силовиков: неизвестные стреляли в трех сотрудников Росгвардии. Они выжили и госпитализированы. Четверо нападавших убиты ответным огнем. Перестрелку могли устроить преступники, которые два дня назад убили двоих полицейских. 

В ходе завершившейся спецоперации ликвидированы четверо подозреваемых в убийстве полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии, сообщил "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Андрей Хегай.  

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