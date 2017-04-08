Учителя математики, подозреваемого в призывах к беспорядкам, обвинили в призывах к терроризму

Следствие предъявило новое обвинение 25-летнему преподавателю математики из Московской финансово-юридической академии (МФЮА) Дмитрию Богатову, после того как Пресненский суд Москвы отказался его арестовать в рамках дела о призывах к массовым беспорядкам в центре Москвы 2 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Тепцова.

"Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма с использованием СМИ и интернета") и предъявили обвинение моему подзащитному", - сказал он.

По его словам, в связи с утяжелением обвинения следователь вновь обратился в суд за избранием в отношении Богатова меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание запланировано на в субботу в Пресненском суде Москвы.

По данным СК, Дмитрий Батов имеет отношение к выложенным на YouTube, а также в соцсетях призывах, в которых граждан приглашали выйти 2 апреля на Красную площадь в Москве, а также на улицы в других крупных городах. 5 апреля следователи провели обыски в московской квартире подозреваемого на улице Островитянова. В ходе следственных мероприятий из квартиры изъяли все электронные носители информации: компьютеры, ноутбуки, планшеты и телефоны.

Сам подозреваемый отрицает, что имеет какое-либо отношение к экстремистским материалам, а его защита полагает, что злоумышленники могли использовать IP-адрес молодого человека.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 212 УК РФ ("Призывы к массовым беспорядкам").