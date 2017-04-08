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Московский листок

А если – «томагавками» по Донбассу, а девальвацией – по экономике РФ?

Опубликовано 08.04.2017 автором в разделе комментариев 8

путин максим калашников трамп
А если &#8211; &#171;томагавками&#187; по Донбассу, а девальвацией &#8211; по экономике РФ?

ПРЕНЕПРИЯТНАЯ СИТУАЦИЯ 

Удар «томагавками» Трампа в Сирии резко изменил характер новой Холодной войны. Теперь, когда Вашингтон увидел слабину Москвы, он может перейти к стратегии двух сокрушительных ударов по власти Путина. Мы обязаны рассмотреть такой сценарий.

Первый удар – массированное уничтожение крылатыми ракетами военной инфраструктуры ДНР и ЛНР ради помощи наземному наступлению ВСУ.

Второй удар – организация массового бегства финансовых спекулянтов из гособлигаций РФ с сильной девальвацией рубля. 

*** 

Рассмотрим первый удар, очень напоминающий операцию Хорватии против республики Сербская Краина в августе 1995 года. Если вы помните, то натиску хорватов тогда помогли пускай и не атаки крылатых ракет, но все-таки удары авиации НАТО по сербским силам ПВО. В результате Сербская Краина перестала существовать всего за пять дней.

Итак, в Сирии американцы убедились, что Москва боится применять ПВО даже против таких беспилотных систем, как «томагавки». Значит, можно использовать КР для разгрома военной инфраструктуры ДНР и ЛНР, где официально нет никаких российских войск (ихтамнет). «Значит, там одни местные сепаратисты?» - скажут в Вашингтоне. – «Прекрасно. Поможем ВСУ с ними покончить. Быстрый массированный удар тремястами-четырьмястами «томагавками» - и украинские войска могут прорвать оборону донбасских ополченцев и выйти к Донецку».

Как полагает Максим Калашников, и в этом случае Москва не рискнет вступать в прямое военное противоборство с Соединенными Штатами, просто проглотив пилюлю. Если ЛДНР окажутся разгромленными (а состояние их войск внушает мне серьезную тревогу), то сотни тысяч бегущих начнут уходить в РФ, спровоцировав в ней острейший внутренний кризис.

Если в США еще додумаются сформировать аналог Американского добровольческого отряда ВВС («Летающих тигров») в Китае 1941-1942 гг., и бросят таких тигров на помощь Украине (на переданных Киеву и формально уже украинских боевых самолетах), то картина выйдет вообще убийственная. 

*** 

Но это – первый удар. Второй может заключаться в организации массового бегства финансовых спекулянтов из ценных бумаг РФ и их лихорадочной конвертации рублевых прибылей в доллары и евро. С панической девальвацией валюты РФ. Каковая девальвация приведет к дикому всплеску инфляции и дезорганизации как производства, так деловой жизни вообще. США просто используют плоды деятельности Набиуллиной, буквально открывшей иностранным «горячим деньгам» путь в РФ и создавшей все условия для архиприбыльности их спекуляций (кэрри-трейд). Весь феномен укрепления рубля при больной экономике нацелен именно на это.

И вот республиканец Александр Муни в Конгрессе США в конце марта внес законопроект «Акта о противодействии русской агрессии в 2017 г.», где предусмотрен запрет на любые вложения в ценные бумаги РФ, за что банки и финспекулянты будут наказываться. Если акт пройдет, то «горячие деньги» рванут прочь из РФ, обрушивая курс рубля. Аккурат под «выборы» Путина. Муни предлагает наказать Москву за все оптом: и за сокрушение Грузии в 2008 г, и за Донбасс с Крымом, и за вмешательство в американские выборы.

https://eadaily.com/ru/news/2017/04/07/respublikancy-predlagayut-radikalno-uzhestochit-antirossiyskie-sankcii

РФ готовят участь Малайзии, которая в 1997 г. стала жертвой массового бегства «горячих денег» из ее экономики. (Вспомним то, как с этим боролся премьер Бен Махатхир и его гневную речь против МВФ в 1998 гю)

При этом Кремль сам создал эту потенциальную лавину над своей головой, и ВВП все время укреплял положение банды Набиуллиной. Янки остается только выстрелить в тот «навес», что образовался над Кремлем – и обрушить лавину.

Такт простой: сначала – резкое взвинчивание экономического кризиса в РФ, потом – вспышки социальных протестов, потом – политический кризис и надежда на то, что часть «элиты» поднимется против Путина. То есть, устройство в РФ революции, причем не по украинскому сценарию, а по схеме Февраля 1917 года. 

*** 

Самый страшный для Кремля вариант: если финансовый удар и удар крылатыми ракетами по «центрам гравитации» в ЛНР и ДНР окажутся совмещенными. Как раз в духе триллеров покойного Тома Клэнси, каковые Дональд Трамп тоже любит почитать. Экономический обвал вкупе с разгромом республик Донбасса могут стать для Кремля сокрушительным нокаутом. 

*** 

Кто повинен в таком угрожающем положении? Да сам Кремль. Не использовавший шанса весны 2014-го, бросивший Донбасс и кинувшийся воевать в Сирии, запустивший дела в экономике РФ, он похож на глупого механика-водителя, который мало того, что подставил тонкий борт своего танка под огонь врага – так он еще и машину в болото завел. Она еще и увязла, ход потеряла. Инициатива в новой Холодной войне перешла на сторону Вашингтона, роковой снаряд неминуемо влетит в борт.

Вся нынешняя «империя», за внешней позолотой которой – гниль вонючая, привела к нынешнему положению рядом самых самоубийственных шагов. 

*** 

Что делать? Уже очевидно, что необходимо в одну ночь сместить с постов и Набиуллину, и нынешнее правительство, заменив их сформированным накануне Правительством национального доверия (глава его – Юрий Болдырев, глава ЦБ – Сергей Глазьев). Необходимо в один день ввести «антиобвальный» порядок на бирже. Итак, продажа валюты на МБ – лишь под реальные контракты, курс рубля – фиксируется. Спекулянтам (и западным, и российским) предлагается рублевые барыши вложить в нечто полезное. Например, в строительство фабрик и заводов в РФ. Банки-игроки на бирже строго предупреждаются против всяких панических игр на бирже. Нерезиденты больше не допускаются к операциям на Московской бирже. При этом меры нормализации положения после возможного отключения системы SWIFT разрабатываются заранее.

Одновременно с этим необходимо – под видом добровольцев – введение на территорию ЛНР и ДНР сильной группировки ПВО. Если надо – перебрасывайте ее из Сирии. Финансирование армий Донреспублик – увеличить кратно, уничтожая чудовищную разницу в оплате между советниками из РФ и командирами-донбассцами. Вообще, российских советников необходимо взгреть, как Сидоровых коз. Они расплодили в армиях ЛНР и ДНР чудовищную показуху (при полностью дезорганизованном тыловом обеспечении), пустую писанину и обеспечили корпусам Донбасса все пороки Советской Армии 1970-х, доведенные до абсурда. (Оборудуй казарму или парк, за счет чего – не знаю, оформи красиво стенды, отремонтируй технику, и не колышет, что запчастей нет). Чтобы найти деньги на все это, Москва должна отказаться от убыточного насквозь ЧМ-2018 по футболу.

Будь воля Максима Калашникова, то ЛНР и ДНР были бы принятые в состав РФ немедленно. С введением достаточных сил на их территорию, причем за счет эвакуации группировки из Сирии. В таком случае Трамп не рискнет наносить удара по силам РФ, ибо тут он действительно может начать войну между РФ и Соединенными Штатами. Более того, воспользовавшись малейшим нарушением режима прекращения огня (еще до включения ЛНР и ДНР в состав РФ), я бы учинил воздушно-ракетный разгром сил АТО.

Беда заключается в том, что Кремль за три года необъявленной войны в Донбассе так и не создал аналога Управления стратегических операций в Британии времен Черчилля, не построил тысяч ударных беспилотников-дронов и не подготовил их операторов. А ведь такое оружие могло бы перебить штабы, силы ПВО, склады и тяжелую технику группировки сил АТО. Кремль не создал тайно и Добровольческого корпуса в РФ, способного выступить как кулак для удара в тыл войскам ВСУ, осаждающим Донбасс. Весь пар в Сирию ушел.

Свои предложения Максим Калашников огласил. Как поступит власть РФ? Поглядим. Но пока ее положение крайне шатко и уязвимо.



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Всего комментариев к статье: 8
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Re: Фтороводород вонючий?
ххх написал 08.04.2017 12:53
"То что РФ подло и вероломно захватила украинские Крым и Донбасс..."
.......................
В этой фразе не хватает еще "нагло", "кроваво" и "преступно". И в подтверждение этого утверждения надо бы привести подробный список страшных боев между нападающей Россией и обороняющейся Украиной с указанием точного места и времени этих сражений. Указать также катастрофические потери агрессора в живой силе и в технике. Перечислить имена украинцев, совершивших воинские подвиги во славу Украины на поле брани. И как-то обьяснить, почему, несмотря на такое отчаянное сопротивление украинской армии, эти территории все-таки были потеряны для Украины. А то какое-то бледное, малокровное описание: "подло и вероломно". Что это такое?! Слабо, очень слабо.
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(без названия)
Офка. Если ты настоящий футуролох написал 08.04.2017 12:40
То наверняка в тишине своей квартиры по ночам тайно пишеш книгу "жизнь после России".
Путина ,конечно , повесят. Кучеренко , увы и ах , тоже. Свои повесят. Но Россию это не спасет. Назначеный госдеповским Ленгли в 1999 году убийца России свою работу сделал. Он изменил не просто политику страны , а россиянские мозги таким образом , что жить с нормальными людьми в мире россияне уже не смогут. Значит и жалеть их никто не станет.
Страна будет разрушена. Память о ней стерта. Территория отформатирована. А кого там повесят не важно.
Сейчас каждый играет свою роль. Каждый персонаж и событие появляется на сцене в нужное время.
Пиши Вовка пока не поздно. Стань биографом похоронной команды.
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(без названия)
паникеру написал 08.04.2017 12:28
кацапы в трауре и захлебываются от вранья
ольгинские троли получили пинка под зад и визжат с удвоенной силой
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(без названия)
Паникер написал 08.04.2017 12:25
Скорее было так:
В Сирии был осуществлен не военный удар, а проведена очень дорогостоящая пиар-акция, которая должна показать всему миру президента США как парня отлитого из стали, который диктует свою несгибаемую волю не только какой-то там Москве или какому-то там Пекину, а всему миру.
И судя по невероятно бурной реакции СМИ, а также виртуальному &#171;армагеддону&#187; в социальных сетях, американская пиар-акция удалась на славу. Особенно в отношении простых граждан России и Украины. &#171;Свидомые&#187; неистово ликуют, &#171;ватники&#187; скрепят зубами и требуют возмездия. Ну а реальная действительность, как всегда, протекает параллельно этим бушующим страстям.
Запустили 59, долетело 23, погибло менее чем по одному на ракету, аэродром практически не поврежден, разбиты единичные МИГ-23 (старая рухлядь, которая не смогла улететь).
Хотя готовиться к худшему надо.
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М.К.
..Дмитрий..г.Запорожье.. написал 08.04.2017 12:10
Дебилушка тупенький.Передергивать не надо.Не начинало бы кацапье против Украины захватническую войну-не было бы и танков НАТО в Эстонии и Польше.А так готовься не смуте,но к закрытию проекта кацапомойка по образу и подобию 3 Рейха и СССР.Пощады,подобно той,котороую получил Ельцин убедивший весь мир в том,что кацап может стать человеком больше не будет.Империя даже не добитая,все равно будет пытаться возродиться только с одной целью-отомстить.Так было с 3 Рейхом,так было с СССР.В этот раз проект кацапомойка будет закрыт окончательно.Слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макакк и страдающие от этого манией величия.Ты собственно на х...никому не нужен.Будешь бегать со своим карамультуком по кацапомойке,а Гиркина конечно зачистим,или как говорят в ЕС,окончательно решим кацапский вопрос.И это даже не обсуждается.Кстати для уничтожения кацапорылой м.рази самолетов в Украине и своих достаточно.Главное разведданные со спутников и систем АВАКС США получать.Для уничтожения кацапорылой м.рази этого будет достаточно.Так то недочеловек кацапорылый.
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(без названия)
фтороводород написал 08.04.2017 12:08
Настоящий футуролог должен думать о том как жить России дальше, совершив эту подлость против Украины, как примиряться, на какие компромиссы идти и какие проекты реализовывать.
А М.К. повторяет лубянские мемы из методичики, очередные фантазии про геноцид украинского народа, про разрушенные города и села Донбасса и Украины. Про ведение захватнических войны с голой жжопой.
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(без названия)
Дапохдым написал 08.04.2017 12:07
"Необходимо в одну ночь", - а по утру они проснулись и компроматы как трава, - вам по пояс будут.
Поэтому.
Пока у вована не будет чего-то чудесатого, дабы перекрыть все свои "заслуги перед Отечеством", никаких "ночей" быть не может в принципе.
Пример чудесатости?
Да нефиг делать: денонсация Беловежского сговора.
(автоматом: топоры по лугдону - казус бели)
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(без названия)
фтороводород написал 08.04.2017 12:04
Максим Калашников (Вова Кучеренко) как был неучем так и остался.50 лет человеку, а такую ахинею несет, что аж стыдно за него. То что РФ подло и вероломно захватила украинские Крым и Донбасс - само по себе мерзкое преступление, но зачем же бредить?
Украине зачем возвращать Донбасс? Пусть местное население ощутит все "прелести" российской оккупации. А когда созреет - то Донбасс вернут голыми руками, и пинками вышвырнут всю эту падаль типа захарченок и плотницких.
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