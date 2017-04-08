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Московский листок

Национально-озлобленный Киев не хочет писать "по-москальски" под диктовку Юзефовичей

Опубликовано 08.04.2017 в разделе комментариев 2

украина литература майдан укронацизм русский мир
Национально-озлобленный Киев не хочет писать "по-москальски" под диктовку Юзефовичей

В столице Украины Киеве перед началом акции "Тотальный диктант" заблокирован вход в здание Россотрудничества. Об этом РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь посольства РФ на Украине Олег Гришин. 

По его данным, вход блокировали радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов": "Порядка 20 представителей "Национального корпуса" заблокировали представительство Россотрудничества в Киеве и препятствуют доступу в здание его сотрудников и посетителей". 

Радикалы скандируют оскорбительные лозунги в адрес России, сообщает ТАСС. 

"Диктант" должен стартовать в Киеве в 14:00 (время совпадает с московским). 

"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция, в рамках которой все желающие могут написать диктант на русском языке, проверив свои знания в области правописания, а также повысить собственную грамотность в ходе разбора ошибок. Девиз акции - "Писать грамотно - модно". В этом году автором текста для "Тотального диктанта" стал российский писатель Леонид Юзефович. 

Как напоминает ТАСС, идея проведения диктанта для всех желающих принадлежит членам студенческого клуба гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) "Глум-клуб". Впервые мероприятие состоялось 11 марта 2004 года.

От редакции: Отметим, что выбор автора для такой "патриотической" акции - более чем странный. Юзефовичи олицетворяют как раз ту самую часть российской интеллигенции, которая всеми руками и языками голосовала за майдан, а некоторые даже от имени русского ПЕН-клуба ездили на майдан каяться "за империю", "за большевиков", "за СССР". Кстати, это же самое "фуетэ" проделали на сцене уже вполне поправевшего майдана и троцкисты из РСД... Нет, лично Юзефовича там не было, между Улицкой и Пархоменко, - но не эти ли господа ранее ему вручали литературные награды? Мы называем их по-привычке либералами - хотя зачастую  это просто реакционеры.

И не стремятся они ни к каким свободам - их радует любой шаг (пусть даже шаг в сторону неофеодализма), отдаляющий от советского братства народов и социализма, от пролетарского интернационализма, который без социалистической собственности на средства производства существовать не может - нужен экономический базис равенства. И вот - даже "за Россию пострадать" выбирают Юзефовича, воспевающего в последнем романе белячество, то есть как раз тех, кто декоммунизацию и просто откровенный фашизм принял бы восторженно. Вот такое недалёкое "россотрудничество" - которое нисколько не жаль в данной заварушке - думать надо, а не прапором махать. Зурабовщина в чистом виде, хотя Зурабова оттуда вроде как вывезли давно.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
не понял написал 08.04.2017 12:31
а не пофигу ли что в Киеве происходит?
На России полицаев убивают в Астрахани и Дагестане
это куда важнее чем митинги в Киеве
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Д.Ч.
..Дмитрий..г.Запорожье.. написал 08.04.2017 12:15
Вообще удивительно что в Украине существует какое то помещение,кроме дипломатического,где размещаются кацапорые т.вари.Кацап хорош только либо дохлый,либо в клетке зоопарка,с табличкой на которой написано,что кацап-недостающее звено между человеком и обезьяной.Пощады,подобно той,котороую получил Ельцин убедивший весь мир в том,что кацап может стать человеком больше не будет.В этот раз проект кацапомойка будет закрыт окончательно по образу и подобию 3 Рейха и СССР.Слишком дорого обходятся человечеству плюгавые карлики захватившие власть в стаде кацапорылых макакк и страдающие от этого манией величия.
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