Сенатор Маккейн, "русские столь же плохи" или "я верю в величие российских людей"?

Член сената Конгресса США республиканец Джон Маккейн заявил в эфире CNN, что «русские столь же плохи», как и президент Сирии Башар Асад, поскольку, вероятно, Москва знала о наличии химоружия у правительственных войск арабской республики.

Отвечая на вопрос журналиста о ситуации в Сирии, Маккейн назвал Россию «определенно соучастником». «Русским, вероятно, было известно о перемещении сирийской армией химического оружия, поскольку они являются союзниками Башара Асада. И именно они использовали высокоточное оружие против больниц в Алеппо. Они столь же плохи, как и Асад. Они помогали ему с бочковыми бомбами, они выручали его раз за разом», — заявил сенатор.

А теперь прочитаем слова Джона Маккейна в другом месте и по другому поводу.

"Я верю в величие российских людей, которые тяжело страдали и смело боролись с ужасными невзгодами, чтобы спасти свой народ. Я верю в ваше право создать цивилизацию, достойную ваших стремлений и принесенных жертв. Я критикую ваше правительство не потому, что я антироссийски настроен. Я это делаю потому, что я верю, что вы заслуживаете правительство, которое верит в вас и подотчетно вам".

Это из интервью Маккейна порталу "Правда.ру", вполне мирно уживающемуся с властью. Хотя там есть слова, которые мог бы повесить на видном месте любой оппозиционный ресурс.

"Президент Путин утверждает, что его цель — восстановить величие России как в глазах сограждан, так и на мировой арене. Но какими средствами он восстановил ваше величие? Он дал вам экономику, которая почти полностью базируется на нескольких природных ресурсах и будет подниматься и падать вместе с ними. Ее процветание не будет длительным. А пока оно будет сохраняться, эти богатства будут во владении кучки коррумпированных власть имущих. Капиталы бегут из России, которая при отсутствии правового государства и диверсифицированной экономики воспринимается слишком рискованной для инвестиций и предпринимательства. Он дал вам политическую систему, которая поддерживается коррупцией и репрессиями и недостаточно сильна, чтобы допустить несогласие".

Ну прямо хоть в компартию принимай сенатора, ей богу...

Только один вопрос: "русские столь же плохи" или "я верю в величие российских людей"?

Определенно плохи, если использовали высокоточное оружие против больниц. И "Боинг" малазийский сбили. Правда, теперь группа "Биллингкат", сугубо западная и точно не пророссийская, обнаружила под Ясиноватой в момент трагедии вот этот украинский суверенный "Бук".

Но об этом - тишина. Ведь всем, и сенатору в том числе, давно известно, что сбили пассажирский самолет "эти русские".

Тоже самое может со временем выясниться и с газовой атакой в Идлибе. Но это ж потом...