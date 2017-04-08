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Московский листок

Умер "космонавт номер 34" Георгий Гречко

Опубликовано 08.04.2017 в разделе комментариев 0

Умер "космонавт номер 34" Георгий Гречко

На 86-м году жизни в ночь на 8 апреля скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. 

Георгий Гречко родился в Ленинграде 25 мая 1931 г. Закончил Ленинградский военно-механический институт. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. В мае 1968 года был зачислен в отряд космонавтов Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ).

Георгий Гречко совершил три космических полета общей продолжительностью 134 сут. 20 ч 32 мин. 58 сек. и один выход в открытый космос (1 ч 28 мин.).

Его первый космический полет состоялся в январе - феврале 1975 г., он был бортинженером корабля "Союз-17" и первой основной экспедиции на орбитальную станцию "Салют-4".

В ходе второго полета, с декабря 1977 г. по март 1978 г., Георгий Гречко являлся бортинженером корабля "Союз-26" и первой основной экспедиции на станцию "Салют-6". Один раз выходил в открытый космос для проверки исправности стыковочного узла.

Третий полет совершил в сентябре 1985 г. Входил в качестве бортинженера в состав краткосрочной экспедиции посещения станции "Салют-7"; стартовал на корабле "Союз Т-14", возвратился на "Союзе Т-13".

С мая 1986 г. Г.М.Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992 г. космонавтом-исследователем этого учреждения, а после – научным сотрудником. Защитил степени кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук. 

Являлся автором около 30 научных публикаций, брошюры "Старт в неизвестность" (1989), книги "Космонавт номер 34. От лучины до пришельцев" (2013), соавтор книги "В кадре - планета" (1984). В 1975 г. вместе с космонавтом Алексеем Губаревым снял на станции "Салют-4" научно-популярный фильм "Командировка на орбиту".



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