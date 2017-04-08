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Московский листок

Коллекторы избили мальчика-инвалида в лифте за долги матери-свердловчанки

Опубликовано 08.04.2017 в разделе комментариев 2

гулаг свердловск коллекторы
Коллекторы избили мальчика-инвалида в лифте за долги матери-свердловчанки

В Екатеринбурге следователи проверяют информацию об избиении сотрудниками коллекторского агентства в Екатеринбурге 11-летнего мальчика-инвалида. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Свердловской области. 

Ребенка - учащегося пятого класса коррекционной школы - избили в лифте дома, где проживает его семья. По предварительным данным СК, сделали это "трое неизвестных мужчин, предположительно сотрудники коллекторского агентства". О тяжести травм пострадавшего не сообщается. 

"Со слов пострадавшего известно, что мужчины требуют с его матери денежный долг в размере 300 тысяч рублей, хотя, как поясняет сама мать пострадавшего ребенка, такого денежного долга за ней не числится", - сообщает СУ СК. 

Органы СКР проверяют информацию и пытаются установить личности мужчин, которые побили мальчика. "Будут опрашиваться как сам пострадавший мальчик, так и его родители, иные лица. Также будет проведена судебная медицинская экспертиза пострадавшего в целях установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного ребенку", - указывает СКР. 

Позже ТАСС сообщил, что следственный отдел по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга возбудил уголовное дело о вымогательстве. Формулировка с рядом отягчающих обстоятельств ("Вымогательство с применением насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере группой лиц по предварительному сговору в крупном размере") предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- Хотя, ничего нового тут не наразмышляешь: это же самое я говорил не раз. Без шуток: я очень надеюсь, что и эти коллекторы, и вообще вся эта буржуазная и околобуржуазная сволочь доживёт до возрождения ГУЛАГа. А революция, конечно же, поставит вопрос ребром: социализм, его разрубленную на частнособственнические куски инфраструктуру, придётся восстанавливать "рабским трудом". И вот тогда-то настанет час ЧК - новой ЧК, конечно же, никак не связанной со старой государственной машиной и силовигархией, которая будет свергнута как класс. В этот час профессия "коллектор" (а из ПФР информацию не сотрёшь) будет уже звучать как приговор. И я не буду цепляться за литературу, и даже за революционную культуру,которой тоже нужно будет заниматься ежечасно - я пойду руководить ГУЛАГом, где с классовым удовольствием трудящиеся, тоже отложившие в сторону свои специальности, будут перевоспитывать тяжёлым физическим трудом вот такие элементы капитализма, таких его пешек. Понятно, рядом с ними будут и ферзи с королями, это принципиально. Ведь в СССР прошлом и будущем не было и не будет таких подлых профессий и самого "запроса". Все, кто на капиталистической лестнице-иерархии ощущал себя неприкосновенными - будут трудиться плечо к плечу с теми, кто поддерживал иерархию снизу. Но переделывать таких - причём попутно реконструируя и индустрию, и инфраструктуру, - придётся. И для этого неблагодарного дела потребуются чернорабочие - так сказать, чернорабочие социализма для исправительной помощи чернорабчим капитализма. Отметим, что именно в городе, лишённом советского имени, имени Свердлова, в котором теперь есть Ельцин-центр - так часто лютуют эти "пехотинцы" банкиров... См. ссылочки ниже.   

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
совершенно верно! написал 08.04.2017 17:06
Чекисты бы не избивали мальчика, шлепнули бы его мамашу, а ублюдка - в детский дом. На Колыме. С клеймом "сын врага народа"
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(без названия)
Лис написал 08.04.2017 16:55
С большим удовольствием оставим одну обойму для "тружеников" ЦБ и "Греф и компания".Я думаю что рука уже не ребенка но мужа не дрогнет.Что посеешь то и пожнешь!
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