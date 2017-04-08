Советские "сушки" снова взлетают с аэродрома Шайрат

Сирийские ВВС возобновили вылеты с аэродрома Шайрат спустя сутки после американского ракетного удара. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на Al Jazeera. По данным арабского телеканала, с аэродрома вылетел самолет Су-22.

В ночь на 7 апреля американские ВМС выпустили по авиабазе Шайрат 59 крылатых ракет с кораблей в акватории Средиземного моря. Санкционировавший удар президент Дональд Трамп объяснил атаку сочувствием к детям, убитым в ходе химической атаки в провинции Идлиб. Вашингтон возлагает ответственность за этот удар на войска Асада. По данным Пентагона, наносивший удар самолет вылетел именно с Шайрата.

При ракетном ударе погибли, по разным данным, от четырех до десяти сирийских военных. Как сообщали в российском Минобороны, "Томагавки" уничтожили шесть ремонтировавшихся на базе самолетов МиГ-23, склад, учебный корпус, столовую и радиолокационную станцию. Взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала.

Напомним, сперва сообщалось, что по меньшей мере четверо сирийских военнослужащих погибли во время ракетного обстрела американскими силами аэродрома Шайрат в провинции Хомс, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на Сирийский совет по надзору за правами человека.

Источники правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, сообщают, что один из погибших был офицером сирийских ВВС. "Авиабаза почти полностью разрушена, взлетно-посадочная полоса, хранилища топлива и средства ПВО разнесены в клочья", - говорится в сообщении.

Губернатор провинции Хомс Талал Барази дал противоречивые комментарии по поводу последствий ракетного удара. Как отмечает Al Arabiya, в комментарии AFP он сообщил о том, что есть погибшие и раненые, отметив, что их число уточняется, потому что авиабаза охвачена огнем. После этого в разговоре с Reuters Барази заверил, что ракетный удар не вызвал "больших человеческих жертв", причинив в первую очередь материальный ущерб.

BBC со ссылкой на сирийскую армию сообщает о шести погибших.

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