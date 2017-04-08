По следам антикоррупционных выступлений молодёжи, охранка "шерстит" директоров школ

Директоров московских школ вызывают в Следственный комитет в связи с тем, что учеников задерживали на акции 26 марта, утверждает "ОВД-Инфо" со ссылкой на отца одного из подростков, которого забрали в полицию в этот день, а также на правозащитницу Анну Фролову.

О вызове директора в связи с задержанием сына рассказал изданию Алексей Петунин. По его словам, 7 апреля директор по телефону сообщила, что ее "вызывают в суд по уголовному делу вашего сына". В разговоре с женой Петунина директор сообщила также, что говорила с некоторыми своими коллегами, которых тоже "вызывают".

После этого Петунин консультировался с правозащитником Аллой Фроловой, которая предположила, что это означает, что директора вызывают в Следственный комитет, чтобы та дала характеристику на его сына.

Сама Фролова рассказала "ОВД-Инфо", что как минимум в двух московских школах вызвали повесткой директоров и классных руководителей. От них потребовали взять с собой личные дела конкретных учащихся. Согласно сложившейся практике, в таких случаях от сотрудников учебных заведений требуют также характеристики на учеников, сведения об успеваемости и результаты воспитательной работы.

26 марта в центре Москвы прошли антикоррупционные "гуляния" с участием до 30 тысяч человек. Власти сочли это несогласованной массовой акцией. Задержано было более тысячи человек. Подобные акции, в большинстве несогласованные властями, прошли еще в 80 городах России. Наблюдатели отмечали, что среди протестовавших и среди задержанных было много молодых людей.

А 4 апреля сотрудники Следственного комитета (СК) России задержали подозреваемого в призывах, к организации массовых беспорядков в центре Москвы в воскресенье, 2 апреля. Как пояснили в ведомстве, по подозрению в "совершении указанного преступления" был задержан мужчина 1992 года рождения, передает ТАСС.

Старший помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова пояснила, что задержание проводили следователи ГСУ совместно с сотрудниками ГУ МВД по Москве.

"Следователями проведены обыски по месту жительства фигуранта, в ходе которых изъята многочисленная компьютерная техника и электронные устройства, используемые для передачи и распространения информации, а также иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела", - резюмировала Иванова.

1 апреля стало известно о том, что Следственный комитет возбудил дело о призывах к беспорядкам на несанкционированных акциях протеста 2 апреля. "По версии следствия, 29 марта в сети Интернет, то есть в свободном доступе для неограниченного круга лиц, неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка", - заявили тогда в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ "Призыв к массовым беспорядкам".

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