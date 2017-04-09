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Московский листок

Первый антикоммунистический субботник? Как-нибудь без меня...

Опубликовано 09.04.2017 в разделе комментариев 0

москва собянин форум.мск анатолий баранов
Первый антикоммунистический субботник? Как-нибудь без меня...

В первом общегородском субботнике в Москве принял участие почти один миллион человек, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ну что тут сказать? Дураков работа любит...

Надо сказать, новые власти сами мало, что могут придумать, вот и подтыривают идейки из прошлой эпохи, которую сами в свое время поливали дерьмом. 

Вот только смысла в их бездумном подтыривании не больше, чем в словах попугая. Птичка слова повторяет, но о чем "говорит" - понятия не имеет. "Попка дурак!", в общем...

В чем был смысл первых коммунистических субботников? Да именно в том, что они были коммунистические! Работали на Руси задолго до большевиокв, много и тяжело, но все больше на хозяина. А если случалось на себя, то пупок рвали, чтоб копейку заработать.

Но вот произошла революция, и все вокруг стало народное. Свое. Не хозяйское. И вот в своем хозяйстве и предложили людям, гражданам навести порядок - на основе полностью добровольного и свободного труда. 

Ну а какой там нынче свободный труд?

Да и в городе уже давно горожанам ничего не принадлежит. Даже чтоб автомобиль поставить на асфальте, оплаченном из наших же налогов, надо заплатить анонимным хозяевам парковок. За каждое нарушение - штраф. Каждый метр городской площади размечен по кадастру, каждый метр чей-то. И с какой стати стану я бесплатно корячиться на хозяина? Сам пускай нанимает гастарбайтеров, пусть они и вывозят его мусор. Мусор, кстати, тоже имеет своего хозяина, денег стоит.

Это не мой город. Давно не мой. Раньше был, а теперь нет. Я в этом городе скоро даже за право вдохнуть и выдохнуть платить буду. Хозяевам воздуха.

Так что, дорогие граждане "отцы города", на уборке городских территорий вы за мой счет не сэкономите!

Верните нам, москвичам наш город, тогда и о субботниках поговорим.

А.Б.



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